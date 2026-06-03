Китайский гороскоп на июнь 2026 года: точный прогноз для каждого знака

Наступил июнь, и расположение планет влияет не только на знак зодиака человека, но и на его животное по китайскому зодиаку.

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Хотя 2026 год является годом Огненной Лошади Ян, символизирующей силу, скорость, настойчивость и непревзойденные амбиции, узнайте, как будет разворачиваться июнь для тех, кто родился в другие годы, пишет OBOZ.UA.

Лошади(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002) могут с нетерпением ждать волшебного месяца, когда они почувствуют, что их индивидуальность и глубокие желания будут приняты во внимание. Это будет идеальное время для достижения новых высот и исследований. Однако лошадям следует быть осторожными с выгоранием – вся эта высокая энергия может привести к истощению их жизненной силы.

Обезьяны (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) в этом месяце будут сочувствовать своим ближним как на личном, так и на глобальном уровне. Этот месяц может попросить вас углубиться в себя и оставаться оптимистичными перед лицом отчаяния.

Петухи (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) почувствуют, как их тревожность достигает пика в начале месяца, но вы начнете успокаиваться, столкнувшись с тем фактом, что проблемы других людей не являются вашими собственными.

Собаки (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) будут иметь изменения в личной жизни и будут вынуждены решать, кто останется, а кто уйдет. Вам также следует избавиться от этого черно-белого мышления и беспорядка. Вам нужно научиться быть собой, оставаясь на связи с друзьями.

Свиней (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) ждет гармоничный месяц. Не забудьте поблагодарить своих близких, но также будьте благодарны за собственную любовь к себе. Кстати, это может быть месяц, чтобы вернуться в спортзал и возобновить свой здоровый образ жизни.

Тиграм (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998) в этом месяце, возможно, придется выбрать прощение, и, возможно, наконец решить оставить ситуацию, которой они недовольны.

Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996) – это месяц, когда вы можете начать понимать, где лежит ответственность за себя, и начать вносить некоторые изменения.

Кроликов (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999) попросят заглянуть внутрь себя и проверить, честны ли они с собой и другими. Избегайте энергетических вампиров и ешьте много горячей пищи.

Драконы (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000) начнут свои месяцы с действий и потребности быть смелыми. С 6-го числа – вы достигнете переломного момента – не сдавайтесь.

Змеи (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001) в начале месяца почувствуют, что кто-то или что-то посягает на их личное пространство. Им следует быть смелыми и действовать, обязательно устанавливая границы.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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