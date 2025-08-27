Киевлянка спасалась от войны в Америке, но была убита в метро: Ирина Заруцкая мечтала стать ветеринаром и изучала искусство

В США произошла страшная трагедия с украинкой. 23-летняя Ирина Заруцкая была убита в поезде метро. Убийца – 34-летний бездомный, который уже давно имеет проблемы с законом, однако ему все сходило с рук. Вместе с украинкой пострадали еще трое людей, сейчас они в больнице.

Украинку убил бездомный в американском метро

Трагедия произошла вечером 22 августа на станции трамвая в районе Саут-Энд города Шарлотт, штат Северная Каролина. Как рассказывает американская пресса, 34-летний бездомный и безработный Декарлос Браун вошел в вагон и устроил ссору с пассажирами.

В результате он достал нож и напал на людей. Браун смертельно ранил 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая скончалась на месте от множественных ран. Также были ранены еще трое пассажиров, их доставили в больницу.

Браун также получил ранения, однако его жизни ничего не угрожает. Сейчас он арестован.

Как сообщает местная полиция, Браун уже отсидел пять лет за ограбление с применением оружия. Также его задерживали много раз за кражи, распространение угроз.

Ранее его задерживала полиция за неправомерное использование линии 911. Как пишет Charlotte Observer, в январе правоохранители пришли к нему, чтобы проверить его состояние. Он жаловался на то, что кто-то ввел в его тело искусственный материал и контролирует его – заставляет есть, ходить. Он хотел, чтобы полицейские расследовали этот материал. Возможно, Браун страдает психическим расстройством.

В МИД Украины сообщили, что после оказания медицинской помощи Брауна возьмут под стражу. В ведомстве заявляют, что находятся в постоянном контакте с компетентными органами, детективом полиции и матерью погибшей. "Дело находится на контроле дипломатического ведомства", – говорят в МИД.

Хотела стать ветеринаром

Ирина Заруцкая переехала в США в августе 2022 года вместе со своей семьей – мамой, братом и сестрой.

Семья из Киева. Судя по страничке девушки в linkedin, в Америке она искала работу повара или помощника повара. В Украине она работала барменом в магазине Beer Market. Также училась в колледже строительства и дизайна по специальности "реставрация предметов искусства".

Ее семья сообщила, что девушка талантливая художница. Она очень любила создавать скульптуры, а также эклектичную одежду, которая отражала ее яркую натуру. Свои работы девушка дарила родным и друзьям.

В США Ирина быстро адаптировалась, училась в колледже, где изучала английский язык. Работала в магазине одежды и в сети ресторанов быстрого питания.

В Америке она мечтала стать ассистентом ветеринара. Ирина очень любила животных, часто помогала соседям выгуливать их домашних любимцев и училась водить автомобиль.

Также Ирина была моделью. О ней написала фотограф и визажист Ульяна Козловская.

"Сегодня я узнала о трагедии, случившейся вчера. Моя модель, молодая красивая девушка, прекрасный человек, талантливый художник, бежавшая от ужасов войны в Украине, была убита в центре Шарлотта. Неадекватный мерзавец с ножом вошел в вагончик метро в South End и оборвал молодую жизнь. Надеюсь, мерзавца посадят надолго, но это не вернет ее к жизни", – сообщила Ульяна.

Ирина любила путешествовать вместе со своей семьей, но также ей нравилось быть в кругу семьи дома.

У девушки был молодой человек Стас, вместе с друзьями они любили вылазки на природу, на речку.

Америка не защитила

Трагедия с украинкой потрясла жителей не только города, но и многих американцев. Они пишут в соцсетях о том, что Ирина приехала в Америку, чтобы начать свою взрослую жизнь в этой стране, она укрылась от войны, которую ведет Россия в Украине.

Однако тут в общественном транспорте она подверглась жестокому нападению и погибла. Жители штата считают, что они не защищены от преступности, а местные политики требуют, чтобы полиция навела порядок.