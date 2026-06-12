Какие продукты и вещи были дефицитом в СССР: сейчас в это трудно поверить

Если попытаться описать быт людей в СССР одним словом, то этим словом, скорее всего, будет дефицит. В стране не хватало буквально всего – от продуктов до техники, от одежды до мебели, а купить что-то качественное или хотя бы просто приличное стоило огромных усилий.

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Почему в Советском Союзе не хватало жизненно необходимых товаров, рассказало издание УНИАН. А также объяснило, почему так сложилось, что на одной шестой суши с ее неисчерпаемыми ресурсами люди годами жили без самого необходимого.

Почему СССР = дефицит

Определить точный момент появления в жизни советских людей явления дефицита сложно. Впрочем, точно можно сказать, что эпизоды нехватки товаров начались сразу после установления советской власти в 1917 году. Период Второй мировой войны еще больше обострил ситуацию. А в 1980-х годах крах потребительского рынка ускорил распад советской империи.

Экономисты называют причиной такого провала экономики отсутствие рынка. СССР жил по принципам плановой экономики. Причем планирование происходило не на местах, где потребности видны лучше, а поступало из центра. Государство полностью контролировало производство и распределение продукции, тогда как частная инициатива и конкуренция практически отсутствовали.

Это приводило к тому, что предприятия не были заинтересованы в повышении качества или эффективности. Конкуренции не существовало, а объемы производства и цены определялись государством, поэтому стимулы к росту были просто отсутствуют.

К тому же чрезмерное количество административных процедур приводило к неэффективному использованию ресурсов и способствовало появлению "черного" рынка, где товары продавались значительно дороже. И на технологическом уровне страна медленнее внедряла инновации, а также зависела от импортного сырья, которого часто не хватало.

Отставание на потребительском рынке происходило еще и потому, что значительная часть ресурсов направлялась в оборонную сферу. Ресурсы просто выделялись на военно-промышленный комплекс и не доходили до реального сектора экономики.

В совокупности эти факторы сделали дефицит одной из ключевых черт советской экономики, что проявлялось в очередях, недовольстве населения и экономической нестабильности.

Какие товары были дефицитными в СССР – ный перечень

Если совсем кратко, то в Союзе не хватало практически всего. С трудом приходилось добывать даже продукты питания, одежду и обувь. Это не говоря уже о предметах роскоши или импортных товарах. Вот чего всегда остро не хватало на рынке:

легковые автомобили и комплектующие к ним;

мебель иностранного производства (в частности, венгерская или польская);

сантехника, обои, керамическая плитка;

бытовая техника (от пылесосов и стиральных машин до электроинструментов и магнитофонов);

парфюмерия и косметика;

качественная одежда и обувь, а также детские вещи (рубашки, пеленки, подгузники);

экзотические фрукты (бананы, мандарины, апельсины);

кофе и какао;

мясо и вареная колбаса;

презервативы и средства контрацепции.

Такие товары часто было невозможно найти в свободной продаже. Ситуация была немного лучше в крупных городах и столичных регионах, поэтому частым явлением были поездки в выходные дни, когда люди вместо отдыха отправлялись за покупками самого необходимого.

Жители СССР вынуждены были искать разные пути, чтобы получить нужные вещи: через знакомства в сфере торговли, с помощью неформальных связей ("блату") или покупая на "черном" рынке. Часть товаров распределяли по талонной системе. Например, талоны на обручальные кольца или свадебные платья выдавали молодоженам после подачи заявления в ЗАГС. Вот таким был тотальный дефицит в стране, которая претендовала на мировое лидерство.

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