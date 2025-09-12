Как почистить сливы за 10 минут без агрессивных средств: лайфхак

Если из вашей раковины медленно сливается вода или из нее идет неприятный запах, возможно, у вас засорен слив. Но есть простой способ исправить это без использования химического чистящего средства.

По словам экспертов Bright & Beautiful, лучшим решением для засоренного слива является не химическое чистящее средство, пищевая сода или уксус, а кристаллы соды. Попробуйте залить кипяток в раковину, а когда он стечет, наполните кружку кристаллами соды и вылейте их в сливное отверстие, пишет Express.

Почему кристаллы соды так эффективны?

Хотя белый уксус и пищевая сода обычно используются для чистки, химическая реакция, которую они образуют при смешивании, недостаточно мощная, чтобы удалить жир, накапливающийся в канализации.

Ни одно из этих веществ не способно удалять частицы пищи или мыла, поскольку уксус является кислотным, а пищевая сода — слабым щелочным веществом, поэтому вместо прозрачного стока у вас остается только газированная соленая вода.

Кристаллы соды, с другой стороны, являются сильно щелочными, то есть они могут расщеплять кислотные жиры и жиры, благодаря чему они легко растворяются в воде.

Еще одним преимуществом кристаллов соды является их способность растворять органические отложения, что делает их одинаково эффективными для прочистки раковин в ванной комнате, засоренных волосами или мыльным налетом.

Как использовать кристаллы соды для прочистки канализации

Чтобы использовать кристаллы соды для прочистки слива, просто вскипятите чайник, а затем вылейте горячую воду в слив. Подождите, пока стечет кипяченая вода, затем наполните кружку кристаллами соды и также вылейте их в слив.

Оставьте кристаллы дивана на пять-десять минут, так как им понадобится время, чтобы расщепить жирное загрязнение.

Снова вскипятите чайник и медленно вылейте его в канализацию, чтобы смыть кристаллы соды, а также расщепленный жир.

