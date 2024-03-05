Это фото наших дней с Крещатика…

Кампания "благодарности" стартовала в Украине 20 августа 2018 г. публикацией в соцсетях и на телевидении первого видеоролика, который объяснял суть жеста – приложить ладонь к сердцу.

Благодарность Воинам "Благодаря тебе" демонстрировала невербальную благодарность. При встрече с людьми в форме или камуфляже прохожие прикладывали руку на сердце.

Не знаю почему сейчас эти проявления благодарности и уважения отсутствуют…

Для Воинов, действительно, важно чувствовать благодарность за то все, через что они прошли: за страдание, потерю близких, собратьев.

Наши Герои должны знать, что все не зря, что Нация ценит их подвиг!

За нами правда. С нами Бог.

Победа будет за нами!

Мы отомстим за каждую украинскую жизнь!

Слава Украине! Слава ВСУ!