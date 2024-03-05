Блог | Как поблагодарить воина: наши Герои должны знать, что все не зря
Это фото наших дней с Крещатика…
Кампания "благодарности" стартовала в Украине 20 августа 2018 г. публикацией в соцсетях и на телевидении первого видеоролика, который объяснял суть жеста – приложить ладонь к сердцу.
Благодарность Воинам "Благодаря тебе" демонстрировала невербальную благодарность. При встрече с людьми в форме или камуфляже прохожие прикладывали руку на сердце.
Не знаю почему сейчас эти проявления благодарности и уважения отсутствуют…
Для Воинов, действительно, важно чувствовать благодарность за то все, через что они прошли: за страдание, потерю близких, собратьев.
Наши Герои должны знать, что все не зря, что Нация ценит их подвиг!
За нами правда. С нами Бог.
Победа будет за нами!
Мы отомстим за каждую украинскую жизнь!
Слава Украине! Слава ВСУ!