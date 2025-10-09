Как не дать сломать себя: советы от психолога Фонда Рината Ахметова

Эмоциональное давление не всегда проявляется в криках, оскорблениях или откровенных унижениях. Часто оно скрывается в обычных, на первый взгляд, фразах, которые звучат обыденно, но постепенно разрушают внутреннюю ценность человека. Это так называемые скрытые послания, действующие как яд – капля за каплей снижают уверенность в себе.

Видео дня

Как не дать сломать себя и не поддаваться на манипуляции – смотрите в видео.

Психологи Фонда Рината Ахметова отмечают: осознание этого механизма – первый шаг к защите собственной психики. Вот несколько советов, которые помогут сохранить внутреннюю силу в сложных условиях:

Совет 1. распознавать скрытую манипуляцию

Исследования психологов показывают, что около 70% людей даже не осознают, что становятся объектом эмоционального давления. Часто это происходит из-за привычных фраз или шутливых реплик, которые постепенно занижают самооценку. Важно замечать такие ситуации и критически оценивать их.

Совет 2. Называть свои чувства

Выражение собственных эмоций помогает снять внутреннее напряжение. Например: "Мне неприятно это слышать" или "Это мешает мне чувствовать себя уверенно". Это формирует четкую позицию и дает сигнал окружающим о ваших границах.

Совет 3. Устанавливать границы

Четкое выражение собственных границ защищает от эмоционального истощения. Например: "Я не принимаю такие шутки" или "Прошу не обсуждать эту тему со мной". Исследования показывают, что люди, которые устанавливают личные границы, значительно реже испытывают стресс и тревожность.

Совет 4. Напоминать себе о собственных достижениях

Записывайте свои победы, даже маленькие, – это помогает восстанавливать уверенность в себе. Психологи советуют ежедневно напоминать себе о своих сильных сторонах, чтобы противостоять негативному влиянию извне.

Совет 5. Искать окружение, где звучит поддержка

Исследования доказывают, что социальная поддержка снижает уровень стресса на 40%. Общение с людьми, которые вас поддерживают, помогает быстрее восстанавливаться и оставаться уверенными в себе.

За годы работы психологи Фонда Рината Ахметова оказали поддержку более 1,2 миллионам украинцев.

Следите за обновлениями Фонда на сайте: akhmetovfoundation.org.