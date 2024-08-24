Как корректно и тактично общаться с пострадавшими от войны: регистрация на онлайн-тренинг от Фонда Рината Ахметова

Многие украинцы во время войны испытывают крайне глубокие потрясения. Как правильно их поддержать? Что сказать – или наоборот, чего не стоит говорить – вынужденному переселенцу, потерявшему все, или воину, который мыслями еще на поле боя? Фонд Рината Ахметова приглашает приобщиться к практическому тренингу "Особенности общения с пострадавшими от войны".

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Тренинг состоится в четверг, 29 августа, с 14:00 до 16:00 на платформе Teams. Мероприятие организует программа Фонда "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству нет!".

На онлайн-тренинге будут рассматриваться следующие ключевые вопросы:

1. Травма и ее влияние на личность.

2. Эмоциональные потребности пострадавших от войны.

3. Особенности адаптации военных к мирной жизни.

4. Основы психологической поддержки.

5. Советы и стратегии эффективной коммуникации с пострадавшими.

Мероприятие будет полезно для волонтеров, социальных работников, психологов и всех, кто работает и взаимодействует с людьми, которые видели войну вблизи.

Следите за анонсами дальнейших тренингов и вебинаров программы: https://akhmetovfoundation.org/s/197e64