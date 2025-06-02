К защите Украины будут готовить всех: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о нацсопротивлении

В понедельник, 2 июня, в Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект об изменениях в законодательство относительно национального сопротивления. В нем отмечается, что к защите Украины будут готовить всех. Как мужчин, так и женщин.

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Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук. Она добавила, что это важный шаг к системной готовности всего общества к защите государства.

Главные тезисы законопроекта:

- Подготовку будут проходить различные категорий граждан, с охватом как мужчин, так и женщин;

- Подготовка будет происходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ;

- Обучение будет проходить на базе Центров подготовки, которые будут развернуты по всей стране;

- Руководители и инструкторы Центров - ветераны, имеющие боевой опыт.

Центры будут иметь право:

- Использовать имущество государственных и местных органов власти, воинских частей, общественных организаций;

- Создавать стрельбища и использовать огнестрельное оружие для учебных целей.

"Система подготовки к национальному сопротивлению - это не о войне, это о ГОТОВНОСТИ. Готовность сопротивляться врагу. Готовность защищать и помогать. Готовность побеждать! Нацсопротивление - это о мире. Потому что настоящий мир имеет за спиной силу общества. И мы будем готовы!" - резюмировала Верещук в своей заметке.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в украинских школах будут преподавать общевойсковую подготовку. В Харькове обучение будет проходить в определенных опорных школах в каждом районе.

Как известно, в Украине заработают первые 1200 ячеек для преподавания обновленного предмета "Защита Украины" в 2024 году. Всего будет создано около 2000 специальных центров. Предмет будет в формате учебных дней, а школы сами будут определять даты проведения занятий.

OBOZ.UA также уже рассказывал, как в школах будут преподавать "Защиту Украины".

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