Внимание потребителя – основа монетизации проектов, поэтому бренды ищут возможности не просто попасться на глаза, а создать глубокую эмоциональную связь. Соответственно сочетание креативности и технологий становится залогом успеха в "экономике внимания" (Attention Economy). Интерактивные поверхности как составляющая digital out-of-home (DOOH) позволяют брендам не просто показывать рекламу, а привлекать аудиторию через персонализированный опыт и тактильное взаимодействие, улучшая запоминаемость, лояльность и конверсию.

Видео дня

Рекламная сфера развивается несмотря на все вызовы

Поиск эффективных решений в медиа и маркетинге – непрерывный процесс для специалистов, помогающих бизнесу установить доверительные отношения со своими аудиториями. Известная рекламно-коммуникационная группа Dentsu Ukraine много лет проводит конференцию Future Lab – признанную в профессиональном сообществе платформу для обсуждения глобальных инноваций, адаптированных к украинскому рынку, рекламы и достижений в СМИ. Нынешний 14-й FutureLab объединил в этом году 800 участников и стало площадкой для многих новинок рынка. Так, на конференции компанией "Европейская сеть интернета вещей" было представлено эксклюзивное в Украине рекламное решение – интерактивный DOOH.

Мониторинг рекламы на мировых площадках свидетельствует, что DOOH растет быстрее классического OOH благодаря адресности, оригинальным проявлениям и лучшим метрикам отчетности. О положительной динамике DOOH свидетельствует и свежее объемное исследование компании Fortune Business Insights, в котором отмечено, что объем мирового рынка цифровой наружной рекламы в 2024 году составил 18,14 млрд долларов. США. В 2025 году прогнозируется рост до 20,17 млрд дол., а к 2032 году – до 46,09 млрд дол. при среднегодовом темпе роста (CAGR) 12,5%. Interactive DOOH (IDOOH) относится к премиальному подсегменту DOOH с более продолжительным и глубоким взаимодействием с аудиторией.

Украина в тренде или как превратить аудиторию в "свою"

В развитых странах иммерсивные пространства и интерактивные сервисы становятся стандартом маркетинговых коммуникаций. Формат IDOOH именно на столах внедряется в Украине в перечне первых стран в мире. Так, уже второй год успешно тестируется интерактивный фуд-корт в торгово-развлекательном центре Lavina Mall и формируется сеть по другим ТРЦ. Интерактивные столы превращают традиционный досуг в торгово-развлекательных центрах в увлекательный опыт, который уже оценили такие большие бренды как Coca-Cola.

Посетители фуд-корта могут играть в игры, взаимодействовать с брендами непосредственно на цифровой поверхности стола (размер экрана – 127×75 см) и получать дофамин (гормон удовольствия) за едой, играми и ярким контентом. Тем более что ТРЦ уже давно стали не просто местом для шопинга, но и местом досуга с семьей и друзьями. Конструкция столов антивандальная, что обеспечивает надежность и безопасность использования в оживленных зонах фуд-кортов ТРЦ и аэропортов. Разрешение 4K (3840×2160 пикселей) делает изображение четким и привлекательным.

Интерактивные столы производства Kodisoft имеют свою систему сбора и статистику касаний, что обеспечивает прозрачность данных и высокую точность метрик. То есть система фиксирует точный посекундный учет времени взаимодействия, позволяющий рекламодателям измерять реальную вовлеченность CRSec (Cost pen Second) и CPD (Cost pen Dwell-time), а не просто привычный для маркетологов СPM. На основе обширных данных формируется аналитический отчет по каждой локации. Система построена в соответствии с требованиями GDPR и стандартом ISO/IEC 27001, гарантирующим безопасную обработку данных.

В отличие от традиционного DOOH интерактивные столы создают эффект "плененной аудитории" (Captive Audience): гости проводят за столом 20–30 минут, полностью погружаясь в контент. Так как аудитория ТРЦ – это платежеспособные покупатели с готовностью к шоппингу, это делает их более восприимчивыми к рекламным сообщениям. Благодаря этому эффективность рекламы увеличивается в несколько раз по сравнению с классическими показами. Согласно маркетинговым исследованиям для перехода пользователя в фазу Purchase Intent требуется более 9 секунд фокусированного просмотра. Интерактивные столы обеспечивают значительно более длительное время контакта, что делает этот этап максимально эффективным.

Мультипликатор эффекта впечатлений и удобное планирование

Еще одна причина интереса к IDOOH – потенциал его мультипликационного эффекта в маркетинговых коммуникациях, а именно: это персонализация контента в реальном времени (адаптация под время суток, погоду или акции); высокая вовлеченность посредством игр и геймификаций; мгновенные действия через QR-код для заказов или подписок; нативная интеграция для органичного восприятия.

Реклама продается удобным способом – слотами, Share of Voice (SoV) – 10 секунд в 180-секундном блоке (5,56% эфирного времени) с гибкими моделями расчета, а именно: CPM (Cost Per Mille) – за тысячу показов, CPT/CPS (Cost Per Time/Second) – за секунду; CPE (Cost Per Engagement) – за активные действия (касания, игры). Столы могут работать 24 часа в сутки, но обычно заняты 5-7 часов, что составляет 150–210 часов в месяц. Для расчетов используется средняя посадка 2,5 чел. Ориентир на этот показатель помогает более точно прогнозировать объем контактов, чтобы планировать рекламные кампании в формате interactive DOOH.

IDOOH реклама — это уже реальность, где эффективность измеряется не только показами СРМ, но и прямым взаимодействием в метриках CPT, CPSec, СPD, или CPE. С учетом всех вышеперечисленных факторов IDOOH обеспечивает значительно более высокую эффективность по сравнению с другими видами рекламы, где внимательное отношение рекламодателей к своим клиентам конвертируется для брендов в долгосрочные длительные отношения и является эффективным стимулом к ​​действию.