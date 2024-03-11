Дорогие мои френды, те, которые почему-то возмущаются фактом получения "Оскара" Украиной. Но которые говорят, "лучше бы оружие, чем оскар" и начинают стебаться на тему денег и вспоминать хороводы под КГГА…

Поймите одну простую вещь.

Сейчас искусство, в частности киноискусство, сработало… более мощным информационным оружием! Сам фильм и простые, но всем понятные слова режиссера дотянулись до многих. Церемония вручения "Оскара" (за которой следят в ооочень многих странах) намного… в тысячу раз сильнее истерики величайшего дипломата Вселенной и волшебные кроссовки Арахамии, вместе взятые.

Все ведущие мировые СМИ будут обсуждать событие. Кто именно получил статуэтку и что важнее… речь, сильные слова сказаны потом!

Информационное оружие Украины ночью сработало на весь мир! И сейчас стране-агрессору ответить нечем!