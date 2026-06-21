Имена, навсегда запечатленные в памяти: в Одессе появился самый большой памятник в честь павших воинов-студентов

В Одессе открыли крупнейший в Украине мемориал в честь студентов и выпускников Национального университета "Одесская юридическая академия", погибших в борьбе за Украину. Об открытии мемориала сообщил телеканал "Репортер" в Facebook.

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Во время церемонии к участникам мероприятия в видеобращении присоединился руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Он отметил вклад студенческой молодежи в защиту государства и выразил благодарность тем, кто встал на защиту страны.

Отдельно Буданов обратил внимание на то, что НУ "ОЮА" объединяет одно из крупнейших в Украине сообществ студентов, которые в настоящее время проходят службу в рядах Сил обороны.

Президент Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Кивалов подчеркнул, что мемориал создавался с мыслью о будущем, которое должно быть без новых потерь.

"Архитектурный замысел мемориала предусматривает возможность его дополнения. В то же время все мы молимся и верим, что предусмотренные для этого места навсегда останутся пустыми", – отметил Кивалов.

По его словам, в настоящее время в рядах Сил обороны Украины продолжают службу около 160 студентов и 12 преподавателей НУ "ОЮА". Многие из них добровольно встали на защиту государства, хотя имели право на отсрочку от мобилизации.

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