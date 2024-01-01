С Днем Василия: искренние поздравления с именинами

После перехода на новоюлианский календарь на 13 дней сместились даты церковных праздников. Поэтому 1 января украинцы будут не только праздновать Новый год, но и чтить память святого Василия Великого.

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По поверьям, святой Василий является защитником земледельцев, поэтому утром парни ходят от дома к дому и засевают зерном, желая хорошего урожая и щедрого года. OBOZ.UA предлагает самые искренние поздравления в стихах и прозе для именинников в этот день.

***

З Днем Василя! Бажаю миру,

Достатку зичу я тобі,

Нехай у серці живе віра,

І мрії збудуться тоді!

Ще зичу я благополуччя,

Життєвих радощів, добра,

І щоб душа твоя квітуча

Коханням сповнена була!

***

З днем ангела я щиро вас вітаю!

Добра і радості у день цей я бажаю!

Хай посилає Бог міцне здоров’я,

І щедро наділяє Вас любов’ю.

Хай всі тривоги, труднощі минають

І тільки щастя Ваші рідні знають!

***

В рік Новий на Василя

Свято зустрічайте.

До знайомих та рідні

В гості завітайте!

Василевий день завжди

Радістю озветься,

Все, що ближнім віддасте,

Втричі повернеться!

***

З Василевим днем вітаю,

Добрих намірів бажаю.

Хай здійсняється у вас

Все завжди та повсякчас!

Хай добробут буде в хаті,

Щоб завжди раділи святу.

Будьте сто років здорові

Та щасливі в своїй долі!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!

***

С днем ангела тебя, Василий! Чистого неба и солнечных дней, добрых, отзывчивых, верных друзей, в доме – достатка, уюта всегда, пусть в дверь никогда не стучится беда. Здоровья, удачи, улыбки в глазах, веры, надежды, удачи в делах.

***

Нехай в житті усе тобі, Василь,

Легко вдається, без зусиль,

Хай щастя наповнює дім,

Всі негаразди розвіються у дим

Нехай в душі любов живе,

Здоров’я Бог тобі дає,

Будь сильним і веселим ти

До мрії без перешкод іди!

***

Пусть ангел-хранитель всегда тебя оберегает, направляет, а также помогает в выборе жизненного пути. Желаю, чтобы все дела давались легко, а невзгоды обходили стороной.

***

Ти Василь у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Поздравляю с радостным и светлым днем, с днем твоего Ангела Хранителя. Пусть он всегда тебя оберегает от бед и завистливых глаз, да будет твоя душа всегда наполнена большой любовью и счастьем.

***

Василий, я тебя сердечно поздравляю с твоими именинами! Хочу пожелать оптимизма и удачи, правильных целей и благородных поступков, доброго здоровья и великодушия, искренней любви и мужества, отличных возможностей самореализации и достижения наибольших высот.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда теперь празднуют день Маланки и какие традиции существуют на этот праздник.

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