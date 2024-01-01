С Днем Василия: искренние поздравления с именинами
После перехода на новоюлианский календарь на 13 дней сместились даты церковных праздников. Поэтому 1 января украинцы будут не только праздновать Новый год, но и чтить память святого Василия Великого.
По поверьям, святой Василий является защитником земледельцев, поэтому утром парни ходят от дома к дому и засевают зерном, желая хорошего урожая и щедрого года. OBOZ.UA предлагает самые искренние поздравления в стихах и прозе для именинников в этот день.
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З Днем Василя! Бажаю миру,
Достатку зичу я тобі,
Нехай у серці живе віра,
І мрії збудуться тоді!
Ще зичу я благополуччя,
Життєвих радощів, добра,
І щоб душа твоя квітуча
Коханням сповнена була!
***
З днем ангела я щиро вас вітаю!
Добра і радості у день цей я бажаю!
Хай посилає Бог міцне здоров’я,
І щедро наділяє Вас любов’ю.
Хай всі тривоги, труднощі минають
І тільки щастя Ваші рідні знають!
***
В рік Новий на Василя
Свято зустрічайте.
До знайомих та рідні
В гості завітайте!
Василевий день завжди
Радістю озветься,
Все, що ближнім віддасте,
Втричі повернеться!
***
З Василевим днем вітаю,
Добрих намірів бажаю.
Хай здійсняється у вас
Все завжди та повсякчас!
Хай добробут буде в хаті,
Щоб завжди раділи святу.
Будьте сто років здорові
Та щасливі в своїй долі!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!
***
С днем ангела тебя, Василий! Чистого неба и солнечных дней, добрых, отзывчивых, верных друзей, в доме – достатка, уюта всегда, пусть в дверь никогда не стучится беда. Здоровья, удачи, улыбки в глазах, веры, надежды, удачи в делах.
***
Нехай в житті усе тобі, Василь,
Легко вдається, без зусиль,
Хай щастя наповнює дім,
Всі негаразди розвіються у дим
Нехай в душі любов живе,
Здоров’я Бог тобі дає,
Будь сильним і веселим ти
До мрії без перешкод іди!
***
Пусть ангел-хранитель всегда тебя оберегает, направляет, а также помогает в выборе жизненного пути. Желаю, чтобы все дела давались легко, а невзгоды обходили стороной.
***
Ти Василь у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Поздравляю с радостным и светлым днем, с днем твоего Ангела Хранителя. Пусть он всегда тебя оберегает от бед и завистливых глаз, да будет твоя душа всегда наполнена большой любовью и счастьем.
***
Василий, я тебя сердечно поздравляю с твоими именинами! Хочу пожелать оптимизма и удачи, правильных целей и благородных поступков, доброго здоровья и великодушия, искренней любви и мужества, отличных возможностей самореализации и достижения наибольших высот.
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