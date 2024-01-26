В минулому році я тішилась, що тема кріоконсервації сперми військовослужбовців вийшла із внутрячкових розмов і ручних процесів і перетвориться в закон, який гарантуватиме кріоконсервацію, та збереження.

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Угу, бл*дь.

Закон, бл*дь.

Гарантували, к*рва.

З отакою умовою:

"3) у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх зберігання припиняється з подальшою утилізацією;"

Лінк.

Тобто навіть опції, що військовослужбовець сам висловлює згоду і бажання щоб після його сметрі його партнерка чи дружина, могла скористатися можливістю народити дитину - немає .

Помогли, бл*дь. Попіклувалися. Краще б взагалі не лізли.

В колі моїх друзів і знайомих, щонайменше 4 пари скористалися послугою кріоконсервації, 2 пари прямо озвучили, що це на випадок, якщо чоловік загине. Я не уявляю як їм зараз усвідомлювати таку "турботу держави" і "медичні гарантії", бляха.

При цьому в ВР, чимало депутатів, які на фразі "демографічна ситуація" заливаються слізьми, слиною та іншими біологічними рідинами.

Я розумію, що слід убезпечити процес від ризиків. Нехай це будуть договори, заяви, купа паперів, які встановлюють добру волю, усвідомлення і згоду чоловіка. Але не позбавляйте жінок такої можливості.

Держава і так достатньо над вдовами збиткується на кожному з етапів, не треба їх добивати ще й цим.