'Главное – эвакуация, доставка воды и продуктов, помощь': глава МВД Клименко посетил Никопольщину. Видео

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко посетил Никопольский район на Днепровщине и пообщался с общинами. Глава МВД пообещал провести в ближайшее время первый аудит безопасности, чтобы оценить состояние инфраструктуры и риски.

Видео дня

Об этом министр сообщил 18 сентября. Он обнародовал видео с Никопольщины.

"На Днепровщине продолжаем диалог с общинами. На этот раз – Никопольского района. Главное - безопасность людей: эвакуация, доставка питьевой воды и продуктов, помощь тем, кто больше всего страдает от российских атак", – говорит министр.

Клименко отметил, что в некоторых населенных пунктах района уже уничтожены здания полиции и ГСЧС. Враг целится в полицейских и спасателей, потому что знает: именно они первыми приходят на помощь. Поэтому чтобы нанести еще больший вред гражданским, пытается ослабить возможности экстренных служб.

"Но мы быстро реагируем на вызовы: личный состав работает рассредоточено, размещены максимально в укрытиях, техника также оберегается и маскируется. При необходимости обновляем поврежденный спецтранспорт. Главное, чтобы уцелели люди", – подчеркнул министр.

Он заверил, что Никопольский район полностью покрыт присутствием специалистов по гражданской защите: в 8 громадах уже несут службу 17 офицеров-спасателей.

"Громады здесь большие. Например, в состав Мозолевской ТГ входят 45 населенных пунктов, которые обслуживают 2 офицера-спасателя", – рассказал министр.

Он пообещал, что в ближайшее время будет проведен первый аудит безопасности в общинах, чтобы оценить состояние инфраструктуры, риски и результативность внедрения совместных инициатив.

Также во время визита Клименко говорил с общинами и о поддержке ветеранов. В частности, в вопросе трудоустройства. В системе МВД почти 1000 ветеранов уже занимают должности различных категорий.

"И это только начало – совместно мы должны заботиться о наших героях и их семьях", – подчеркнул чиновник.

"Мы не оставляем ни одну громаду наедине с вызовами. Вместе с местными властями и нашими ветеранами строим систему безопасности, которая работает даже в самых сложных условиях", – отметил Игорь Клименко.