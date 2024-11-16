Глава фонда 'Вернись живым' Тарас Чмут откровенно о Курской операции, Трампе и о том, возможен ли 'мир' с РФ

Тарас Чмут дал большое интервью СЕО Киевстару Александру Комарову для его авторского YouTube канала OK Talk. Он рассказал о главных проблемах и вызовах Сил обороны Украины, влиянии северокорейских солдат на войну, американской поддержке президента Дональда Трампа и разнице между украинским и российским обществами. Мы собрали главные тезисы этого интервью.

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О Курской операции ВСУ.

Мы должны бить и там, где враг нас не ждет. С одной стороны, это очень сильная информационная кампания украинского общества и наших партнеров. Она подняла боевой дух украинцев. С другой – мы забрали множество боеспособных резервов, пустили в бой и истощили их там. Достигли ли мы стратегической цели? Это большой вопрос.

Об американской поддержке Украины.

Я почти весь октябрь провел в США – это касалось работы фонда. Нам всем нужно гораздо больше работать со Штатами, активно доносить, что такое Россия, что это за война, потому что бой идет не за территории, а за мировоззрение и ценности. Пока американцы вообще не понимают, что происходит. Украина уже давно скрылась с информационного поля в США. Много Палестины, Тайваня, но почти нет Украины. Все сводится к тезису: мы вам даем много денег, а вообще это проблема Европы.

О подходе Трампа.

Новоизбранный президент США не раз говорил: "Я хочу как можно быстрее остановить эту войну". Можно ли вынудить Украину подписать временный мир без юридического закрепления оккупированных территорий? Я думаю, можно. Очевидно, что мы держимся на западной финансовой и военной помощи. И если она исчезнет, то мы сами долго не протянем. Но Запад тоже разный. Есть страны, очень преданно поддерживающие Украину. К сожалению, они не так мощны, как нам хотелось бы, но они дают больше, чем могут.

Каким будет мир с РФ.

Закончится ли война после перемирия? Нет, она перейдет в другую плоскость. Как только наступит такой "мир", россияне попытаются снова установить политический контроль над Украиной. Появятся новые партии типа "Мы за мир и строительство". Мы уже проходили. Если им не удастся политический реванш, будут предпринимать попытки внутреннего мятежа. Если и этого не удастся, то снова наступит 24 февраля уже какого-нибудь другого года. Поэтому будем готовиться к войне, чтобы ее не было, будем строить сильные институты, выбирать адекватную власть и меньше создавать негатив в обществе. При любом сценарии, даже временном перемирии, есть большая доля ответственности украинцев и украинской элиты.

Об украинском и российском обществах.

Россияне не верят друг другу. У них другое ментальное восприятие донатов. А для нас это норма. Все всем на что-то донатят: от помощи животным до переселенцев, от раненых до оружия, от каких-то больших государственных нужд до чего-то еще. То есть мы — страна, где люди могут объединяться в кризисные периоды, несмотря на кучу негатива, который был до и после. Вот мы сплотились, сделали что-то – и разошлись дальше ссориться.

Об оборонно-промышленном комплексе Украины.

У нас уже формируют крупные кластеры по производству беспилотников, радиоэлектронной борьбы, комплектующих, боеприпасов, бронетехники. Раньше либо этого не было, либо это было на уровне немногочисленных изделий.

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