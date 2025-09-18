Геращенко призвала власть учесть проблемы ВПЛ в Госбюджете 2026 года

Украинской власти необходимо обратить внимание на вопиющие проблемы внутренне перемещенных лиц. Госбюджет 2026 года должен быть направлен прежде всего на обеспечение ВСУ и вынужденных переселенцев.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко во время выступления в Верховной Раде.

У "Европейской солидарности" вчера была встреча с ВПЛ, несколько сотен человек. Очень тяжелый разговор и гнетущее впечатление от того, что люди, которые за свою проукраинскую патриотическую позицию выехали на подконтрольные украинской власти территории, остались один на один со своими проблемами. Из-за манипуляций с выплатами миллионы людей сегодня остаются не просто без работы, без жилья, но и без элементарной копейки содержать детей и семью", – сказала Геращенко.

Она отметила, что в такой ситуации люди вынуждены выезжать за границу или же возвращаться на оккупированные территории, "потому что там хотя бы есть жилье".

"Мы требуем от власти, от правительства услышать, кто за это отвечает? Какова политика среди этих планов несокрушимости и устойчивости. Какова политика поддержки ВПЛ? Проблемы с выплатами, проблемы с зарплатами, проблемы уже начались с эвакуированными вузами, которых не было, кстати, с 2014 по 2019 годы, когда наша команда занималась этой эвакуацией и поддержкой", – сказала Геращенко.

Она также отметила, что наиболее катастрофической является ситуация с пожилыми людьми, "которые уже никогда не заработают на новое жилье".

"И они с ужасом думают, что через полгода их выселят из шелтеров. Шелтеры – кажется, этим должна была бы заниматься местная власть, потому что много заброшенных садиков, санаториев, где можно сделать эти шелтеры", – отметила нардеп.

Она подчеркнула, что "Евросолидарность" "будет требовать от правительства в бюджете на 2026 год четких приоритетов".

"Это должна быть политика безопасности, обороны, защиты проукраинского населения, ВПЛ", – подчеркнула Геращенко.