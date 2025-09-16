'Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине' построит на территории 'Охматдета' дом для семей с тяжелобольными детьми

"Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине" построит на территории крупнейшей детской больницы "НДСБ "Охматдет" современный 5-этажный дом с 50 комнатами для семей, приезжающих на лечение со всей страны. Ежегодно он будет предоставлять семьям более 36 000 бесплатных ночевок в комфортных условиях рядом с ребенком. "Дом Рональда МакДональда" появится в Украине в 2027 году.

"Этот совместный проект – пример того взаимодействия медицинской сферы и международных негосударственных организаций, при поддержке социально ответственного бизнеса, в котором сейчас очень нуждается наша страна. Для детей, которые лечатся от тяжелых болезней, очень важно, чтобы близкие были рядом. Если лечение проходит далеко от дома, это дополнительная нагрузка для семьи. Проект "Дом Рональда МакДональда" даст возможность семьям бесплатно проживать рядом во время пребывания ребенка в медицинском учреждении. Надеюсь, что со временем проект будет расширен", – отметил министр Виктор Ляшко.

Договор совместной деятельности, заключенный между "НДСБ "Охматдет" МЗ Украины и Фондом 29 августа 2023 года, был согласован Кабинетом министров Украины распоряжением от 01.08.2023 года № 667-р.

"Дом Рональда МакДональда" обеспечит семьи всеми удобствами, которые дарит родной дом. Это будет бесплатное пространство с ориентировочной площадью 3 500 кв. м, на 5 этажей и 50 отдельных спальных комнат. В доме семьи с больными детьми смогут проживать в комфортабельных спальнях столько, сколько потребуется для выздоровления ребенка. Семьи смогут удовлетворить все базовые потребности и получить психологическую и социальную поддержку, чтобы иметь возможность сосредоточиться на главном — выздоровлении своего больного ребенка. Все это на территории больницы в нескольких шагах от лечебных корпусов. Программа особенно поможет семьям, которые привезли детей из другого города или села и не могут позволить себе дорогостоящее временное жилье в Киеве.

"Благодаря "Дому Рональда МакДональда" поддержку будут получать ежегодно около 2600 тяжелобольных детей и их родных, что составит 36 000 бесплатных ночевок. Программа будет оказывать психосоциальную поддержку семьям и уменьшит финансовую нагрузку на семьи – сэкономит им ежегодно миллионы гривен на проживании и питании. Во всем мире благодаря меценатам и благотворителям построено и содержатся почти 400 программ "Дом Рональда МакДональда", из них 100 в Европе. В Украине она станет первой", – отметила Галина Соловей, директор БО "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".

На этом этапе принято архитектурное решение "Дома Рональда МакДональда". 50 комнат оборудованы для полноценного проживания семьями в течение долгого периода. Семьи также смогут пользоваться современной кухней, прачечными, игровой комнатой, библиотекой и другими удобствами, чтобы чувствовать себя, как дома.

Проект предусматривает обеспечение норм по безбарьерности (лифты, туалеты, нормативные проходы, пандусы, поручни, тактильные элементы, шрифты Брайля). Часть комнат будет оборудована как инклюзивное пространство.

Архитектурное решение разработано, опираясь на глобальный опыт Фонда реализации программы в мире. Программа поможет развивать семейно ориентированный подход в медицинском уходе за детьми, который предусматривает активное привлечение семьи к лечебному процессу. Начало подготовительных и строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2025 года.

Программа начнет действовать в 1-м квартале 2027 года. Строительство "Дома Рональда МакДональда", обустройство, а также дальнейшее управление будет осуществлять благотворительная организация "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине". Фонд продолжает искать финансовых партнеров и меценатов для строительства первого в Украине "Дома Рональда МакДональда", подробнее: на rmhc.org.ua.

Справка о Фонде

"Фонд Дом Рональда Макдональда в Украине" – благотворительная неприбыльная организация, которая создает и поддерживает программы, непосредственно улучшающие здоровье и благосостояние детей и их семей. Глобальная сеть представлена в 62 странах и регионах и существует с 1974 года.

Является катализатором развития семейно ориентированного подхода в лечении детей через программы, образование и доступ к качественной медицине. Главная программа в Украине – Семейные комнаты Рональда Макдональда, построенные в 6 детских больницах, чтобы родители были рядом с детьми во время лечения. Программа "Дом Рональда МакДональда" позволит оказать поддержку еще большему количеству семей с тяжелобольными детьми.