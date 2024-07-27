'Это был марафон, спрессованный во времени': директор 'Охматдета' Владимир Жовнир доверил историю об обстреле больницы Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Сегодня, 27 июля, День медицинского работника. Работу медиков сложно переоценить и в мирное время и во время войны. Наша жизнь и здоровье сохраняет именно их профессионализм и преданность.

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Сразу после российской ракетной атаки 8 июля 2024 года на "Охматдет" именно он координировал эвакуацию тяжелобольных детей и пострадавших. Сейчас большинство из них уже вернулись в заведение. Генеральный директор "Охматдета" Владимир Жовнир доверил свою историю Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Охматдет" — самая большая и мощная детская больница Украины. В результате российской атаки пострадали ее корпуса и инфраструктура, в том числе и медицинская. "Ракеты разрушили систему подачи электроэнергии, воды, кислорода, сжатого воздуха. Находиться здесь было просто опасно для детей, многие из которых находятся в критическом состоянии. Мы эвакуировали большое количество детей, в том числе новорожденных", — вспоминает страшные мгновения Владимир Жовнир.

Первой реакцией врача был ужас. От того, что могли погибнуть дети, сотрудники, что есть раненые. И определенная растерянность – казалось, что не влияешь на ситуацию. О себе медик в те часы даже не думал. Говорит, что, возможно, имел легкую контузию:

"Я помню, что помогал раненых вытаскивать, кого-то эвакуировали, организовывали штаб. Это был марафон, спрессованный по времени", — говорит врач.

Благодаря слаженной работе всех украинцев — медиков, полиции, ГСЧС, военных, волонтеров — через две недели после трагедии в "Охматдет" уже возвращаются маленькие пациенты.

"Безопасно вернуть в больницу детей, не имея автомобиля, это большой вызов. И потому машины, которые предоставил Фонд сразу, это неоцененная помощь", — признается Владимир Жовнир.

И добавляет, что благодарит каждого за отзыв — у Украины есть право иметь будущее, иметь здоровых детей. Врач верит, что "Охматдет" станет еще мощнее, чем был до этой атаки.

История Владимира Жовнира из первых уст – по ссылке.

Сразу после вражеского теракта Фонд Рината Ахметова передал "Охматдету" два современных реанимобиля, предназначенных для спасения новорожденных детей.

Рассказ Владимира Жовнира вошел в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй. Расскажите свое на портале Музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001