ДТЭК вошел в перечень самых дружественных компаний к ветеранам и ветеранкам

Компания ДТЭК вошла в перечень самых дружественных компаний к ветеранам и ветеранкам.

Об этом свидетельствует рейтинг Top Lead.

"Компании, наиболее дружественные к ветеранам и ветеранкам. Они набрали больше всего баллов по результатам оценки того, как помогают ветеранам в адаптации к работе в гражданской жизни", – сообщают в Top Lead.

В частности, компании набрали больше всего баллов по критериям политики трудоустройства, адаптации и поддержки сотрудников-ветеранов.

В рейтинге отмечается, что при поиске работы ветеранам стоит в первую очередь обратить внимание на компании, которые вошли в рейтинг.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан компанией с лучшей программой по поддержке ветеранов.