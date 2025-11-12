Видео дня
ДТЭК вошел в перечень самых дружественных компаний к ветеранам и ветеранкам
Компания ДТЭК вошла в перечень самых дружественных компаний к ветеранам и ветеранкам.
Об этом свидетельствует рейтинг Top Lead.
"Компании, наиболее дружественные к ветеранам и ветеранкам. Они набрали больше всего баллов по результатам оценки того, как помогают ветеранам в адаптации к работе в гражданской жизни", – сообщают в Top Lead.
В частности, компании набрали больше всего баллов по критериям политики трудоустройства, адаптации и поддержки сотрудников-ветеранов.
В рейтинге отмечается, что при поиске работы ветеранам стоит в первую очередь обратить внимание на компании, которые вошли в рейтинг.
Ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан компанией с лучшей программой по поддержке ветеранов.