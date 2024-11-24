Дожди и снег выпадут только в одной области Украины: синоптики рассказали, каких капризов погоды ждать 25 ноября

В понедельник, 25 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в западных областях возможен небольшой мокрый снег и дождь, днем без осадков. На дорогах местами гололедица.

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Такой прогноз обнародовали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, в начале недели осадков в Украине не ожидается, за исключением Карпатского региона.

Там ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.

В западных, северных и Винницкой области на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, на востоке и юге страны северный, 5-10 метров в секунду, в юго-восточных областях местами порывы 15-20 метров в секунду.

Температура ночью 2-7 градусов мороза, в западных областях около 0 градусов.

Днем от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла, на западе и юге +2...+7 градусов тепла.

По прогнозу Укргидрометцентра, до конца недели в Украине ожидаются более серьезные осадки. Во вторник, 26 ноября, небольшой снег прогнозируют в Донецкой и Луганщине, ночью местами мороз до -6 градусов.

В среду, 27 ноября, небольшой снег ожидается в Черниговской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях.

В четверг, 28 ноября, небольшие дожди прольются в западных областях, а в пятницу, 29 ноября, дождь и мокрый снег ожидаются также в Житомирской и Винницкой областях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине спрогнозировали существенное похолодание с воскресенья. По данным синоптиков, ударит мороз до -11 градусов.