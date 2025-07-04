'Дети понимают, что такое война': певица Алены Омаргалиева рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Известная певица Алена Омаргалиева рассказала об одном из самых эмоциональных моментов в своей жизни. В начале полномасштабного вторжения ее муж, тоже известный певец Тамерлан, вывез семью в безопасное место. Он оставил жене ключи от машины, а сам встал на защиту страны. История Алены Омаргалиевой вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

Алена вспоминает, что 24 февраля 2022 года они с Тамерланом планировали выступить на личном празднике у друзей. Но, как и все украинцы, проснулись от взрывов. Тогда впервые с момента знакомства женщина увидела в глазах мужчины страх.

"Тамерлан не знал, что делать. Никто этого не знал. Он отвез нас с сыном на запад страны. Потом сказал, что возвращается в Киев и чтобы мы были на связи и не волновались", – рассказывает Алена Омаргалиева Алексею Суханову, актеру, ведущему и амбассадору Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Не волноваться" получалось плохо: связь периодически пропадала, а новости о событиях на Киевщине пугали. Очень скучал по отцу Тимурчик, которому на тот момент было 8 лет. По словам Алены, дети прекрасно понимают, что такое война, ведь они видят изменения в повседневной жизни, слышат сирены, чувствуют напряжение. Поэтому в конце концов семья решила возвращаться домой, в Киев.

"Когда я увидела Тамерлана после возвращения, он был не похож на себя, похудел где-то килограммов на 15. У меня были смешанные чувства. С одной стороны, я очень по нему соскучилась. С другой – мне было его жалко. Как и всех наших мужчин, которые столкнулись с необходимостью защищать дома", – вспоминает Алена.

Смотрите ее историю по ссылке.

Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрано уже более 130 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Расскажите свою на портале Музея или на бесплатной горячей линии 0800 50 90 01.