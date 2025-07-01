День большой силы: астропрогноз на 1 июля

Во вторник, 1 июля продолжается 6 лунный день, который около полудня перейдет в 7. Луна находится в Деве, Солнце – в созвездии Рака.

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Каким будет первый день июля эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она пообещала сегодня сильный день.

"Всегда первый день нового места – это сильный день. Это сильная энергия. Единица – это сильный день, потому что единица – это Солнце", – сказала Исита Гая.

Она напомнила, что все планеты в нашей солнечной системе движутся вокруг Солнца. "И мы понимаем, что это день силы большой", – объяснила она.

Относительно того, что стоит делать в этот вторник, астролог объяснила, что сегодня нужно работать, как со своими желаниями, так и заниматься собственным телом. "В этот день мы можем не только манифестировать желания, но и работать со своим телом, работать со своим здоровьем. И все, что вы сделаете для себя, для своего тела, для своего здоровья именно в этот день, 100% даст очень хороший результат", – пообещала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 1 июля для всех знаков зодиака – кто сегодня может рассчитывать на насыщенный и успешный день.

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