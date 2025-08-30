Даты ретроградного Меркурия на ближайшие 5 лет: в ноябре ждите следующего
Отслеживание периодов ретроградного Меркурия может позволить вам повысить производительность и избежать хотя бы некоторых разочарований, которые они могут вызвать.
Именно поэтому вам стоит ознакомиться с датами ретроградного Меркурия в ближайшие 5 лет, чтобы тщательно спланировать какие-то важные для вас события – например, семейные праздники или путешествия, пишет OBOZ.UA.
2025 год
14 марта – 7 апреля начинается в огненном знаке Овна, заканчивается в водном знаке Рыб.
17 июля – 11 августа в огненном знаке Льва
9 ноября – 29 ноября начинается в огненном знаке Стрельца, заканчивается в водном знаке Скорпиона.
2026 год
25 февраля – 20 марта в водном знаке Рыб
29 июня – 23 июля в водном знаке Рака
24 октября – 13 ноября в водном знаке Скорпиона.
2027 год
9 февраля – 3 марта начинается в водном знаке Рыб, заканчивается в воздушном знаке Водолей.
10 июня – 4 июля начинается в водном знаке Рака, заканчивается в воздушном знаке Близнецов
7 октября – 28 октября начинается в водном знаке Скорпиона, заканчивается в воздушном знаке Весов.
2028 год
24 января – 14 февраля в воздушном знаке Водолей
21 мая – 13 июня в воздушных Близнецах
19 сентября – 11 октября в воздушном знаке Весов.
2029 год
7 января – 27 января начинается в воздушном знаке Водолей, заканчивается в земном знаке Козерог
1 мая – 25 мая в земном знаке Тельца
2 сентября – 24 сентября начинается в воздушном знаке Весов, заканчивается в земном знаке Девы
21 декабря – 10 января 2030 года в земном знаке Козерога.
2030 год
См. выше, 21 декабря 2029 г. – 10 января 2030 г. в земном знаке Козерога.
12 апреля – 6 мая начинается в земном знаке Тельца, заканчивается в огненном знаке Овна.
15 августа – 8 сентября в земном знаке Дева
5 декабря – 25 декабря начинается в земном знаке Козерога, заканчивается в огненном знаке Стрельца.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.
