Даты ретроградного Меркурия на ближайшие 5 лет: в ноябре ждите следующего

Отслеживание периодов ретроградного Меркурия может позволить вам повысить производительность и избежать хотя бы некоторых разочарований, которые они могут вызвать.

Именно поэтому вам стоит ознакомиться с датами ретроградного Меркурия в ближайшие 5 лет, чтобы тщательно спланировать какие-то важные для вас события – например, семейные праздники или путешествия, пишет OBOZ.UA.

2025 год

14 марта – 7 апреля начинается в огненном знаке Овна, заканчивается в водном знаке Рыб.

17 июля – 11 августа в огненном знаке Льва

9 ноября – 29 ноября начинается в огненном знаке Стрельца, заканчивается в водном знаке Скорпиона.

2026 год

25 февраля – 20 марта в водном знаке Рыб

29 июня – 23 июля в водном знаке Рака

24 октября – 13 ноября в водном знаке Скорпиона.

2027 год

9 февраля – 3 марта начинается в водном знаке Рыб, заканчивается в воздушном знаке Водолей.

10 июня – 4 июля начинается в водном знаке Рака, заканчивается в воздушном знаке Близнецов

7 октября – 28 октября начинается в водном знаке Скорпиона, заканчивается в воздушном знаке Весов.

2028 год

24 января – 14 февраля в воздушном знаке Водолей

21 мая – 13 июня в воздушных Близнецах

19 сентября – 11 октября в воздушном знаке Весов.

2029 год

7 января – 27 января начинается в воздушном знаке Водолей, заканчивается в земном знаке Козерог

1 мая – 25 мая в земном знаке Тельца

2 сентября – 24 сентября начинается в воздушном знаке Весов, заканчивается в земном знаке Девы

21 декабря – 10 января 2030 года в земном знаке Козерога.

2030 год

См. выше, 21 декабря 2029 г. – 10 января 2030 г. в земном знаке Козерога.

12 апреля – 6 мая начинается в земном знаке Тельца, заканчивается в огненном знаке Овна.

15 августа – 8 сентября в земном знаке Дева

5 декабря – 25 декабря начинается в земном знаке Козерога, заканчивается в огненном знаке Стрельца.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

