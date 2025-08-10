Что сделать с розами, чтобы они цвели весь август: обязательное условие

Лето может быть сложным временем для садовых цветов, особенно если стоит жара, но есть способы обеспечить процветание ваших роз в течение всего августа.

Эксперты из English Roses поделились ежемесячным руководством по уходу за вашими садовыми розами. От подготовки клумб в январе до ухода за инструментами в декабре – есть задачи, которые надо выполнять ежемесячно, чтобы поддерживать ваши розы в идеальном состоянии. В августе специалисты советуют продолжать тщательно поливать розы два-три раза в неделю, пишет Express.

Также следует продолжать обрезать сухие цветы розовых кустов при необходимости в течение месяца. Эксперты также рекомендуют использовать жидкое удобрение до конца августа.

Во время полива и подкормки роз обязательно проверяйте наличие таких проблем, как ржавчина и плесень. Их следует как можно скорее вылечить, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.

Наряду с этими простыми шагами, существует также способ стимулировать появление большего количества цветения – обрезка. "Цветы в полном расцвете и их аромат на пике популярности – это идеальное время, чтобы срезать розы для аранжировки в помещении. Чрезмерное количество цветов будет означать, что даже если вы срежете несколько, в саду их все равно будет много, и вы сможете наслаждаться их красотой и ароматом и в помещении", - говорят эксперты.

