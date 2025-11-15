Что посадить на огороде, чтобы отпугнуть кротов

Кроты часто кажутся невинными обитателями сада, но их подземные туннели способны превратить ровные грядки в настоящее поле битвы. В процессе поиска пищи эти животные разрывают землю, повреждая корни цветов, овощей и декоративных растений.

Видео дня

Бороться с ними сложно, однако существует естественный и безопасный способ — высадить культуры, запах или вкус которых кроты не переносят. Некоторые растения выделяют в почву вещества, раздражающие чувствительное обоняние этих животных и заставляют их покидать участок. Ниже — пять проверенных вариантов, которые помогут отпугнуть кротов и одновременно украсят ваш сад или огород.

Нарциссы

Нарциссы не только украшают клумбы, но и эффективно отпугивают кротов. Все части этого растения содержат алкалоид ликорин — природное вещество, которое кроты не переносят. Даже небольшое количество ликорина в почве создает для них "запретную зону". Если крот случайно съест часть луковицы, он может серьезно заболеть, поэтому избегает участков с этими цветами. Посадив нарциссы вокруг уязвимых мест, вы не только создадите яркий весенний бордюр, но и получите эффективную естественную защиту от подземных вредителей.

Луковица

Растения семейства аллиумов, в частности лук, имеют мощный аромат, который кроты просто не выдерживают. Их резкий запах раздражает обоняние животных, а при повреждении корней или листьев выделяются серосодержащие соединения, которые еще больше усиливают эффект. Пары этих веществ быстро распространяются по туннелям, делая их непригодными для жизни. Чтобы создать защитную полосу, стоит высадить лук по краям грядок или между другими культурами. Такой "ароматный забор" станет эффективной и безопасной преградой для кротов.

Чеснок

Чеснок имеет похожий защитный механизм, как и лук. Его запах на основе серы чрезвычайно резкий и длительный, поэтому кроты стараются избегать участков, где растет это растение. Сажайте чеснок вокруг овощных грядок или по периметру клумб — это создаст мощный ароматический барьер. Кроме отпугивания кротов, чеснок известен и своими антисептическими свойствами, поэтому станет полезным союзником для здоровья вашей почвы.

Бархатцы

Бархатцы не только радуют глаз своими яркими цветами, но и служат эффективным средством против кротов. Их корни выделяют природный репеллент тиофен, который имеет неприятный запах для подземных животных и одновременно уменьшает количество почвенных нематод — любимой пищи кротов. Благодаря этому бархатцы вдвойне защищают сад. Их можно высаживать вдоль бордюров или между овощными культурами, сочетая эстетику с практичностью.

Мята

Мята — еще одно растение, которое стоит вырастить тем, кто борется с кротами. Она выделяет эфирное масло, богатое ментолом, который дезориентирует обонятельные рецепторы этих животных. Кроты не переносят сильного аромата мяты, поэтому быстро оставляют зараженные участки. Выращивая мяту в ограниченных грядках или горшках без дна, вы сможете контролировать ее распространение и одновременно наслаждаться приятным запахом, который отпугивает вредителей.

Чтобы избавиться от кротов, необязательно использовать агрессивные ловушки или яды. Достаточно создать для них среду, которая будет неприятной и непригодной для жизни.

OBOZ.UA предлагает также узнать о гуманных способах прогнать кротов с участков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.