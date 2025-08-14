Что обязательно нужно сделать с малиной после сбора урожая: 5 важных шагов

Малина – одна из самых вкусных и ароматных ягод, которая растет почти на каждом приусадебном участке. После сбора урожая малина требует обязательного ухода, чтобы сохранить здоровье кустов и обеспечить обильное плодоношение в следующем году.

Одним из ключевых этапов является своевременная обрезка и подготовка растения к зиме. Правильно выполненные действия помогут укрепить молодые побеги, предотвратить развитие болезней и повысить урожайность. OBOZ.UA рассказывает, как следует обрезать малину.

Сколько раз следует делать обрезку

За сезон обрезку малины проводят дважды:

– удаляют замерзшие, поломанные и лишние ветки. Осенью – после завершения плодоношения, обычно в сентябре, или после опадения листьев.

Если малина растет в затенении или у стены/забора, что мешает проветриванию, обрезку лучше делать сразу после сбора урожая. Это уменьшит риск грибковых заболеваний, а молодые побеги получат больше света и питательных веществ и успеют окрепнуть до зимы.

Как делать обрезку: пошаговая инструкция

Удаление старых побегов

После сбора ягод обрезают старые ветки, которые имеют коричневый цвет. Их легко отличить от нынешних зеленых побегов. Старые стебли срезают под самую землю, без оставления пеньков, это улучшает проветривание кустов и доступ света.

Формирование молодых побегов

укорачивают до высоты примерно вашего роста. Весной их еще раз следует подрезать до сильной почки. Средние побеги (чуть больше 1 м) тоже немного подрезают, чтобы силы растения пошли на укрепление древесины, а не на дальнейший рост.

тоже немного подрезают, чтобы силы растения пошли на укрепление древесины, а не на дальнейший рост. Слабые побеги (менее 1 м), появившиеся до августа, вырезают полностью, поскольку они не успеют окрепнуть до холодов.

Количество побегов

Осенью количество побегов обычно не ограничивают. Лучше оставить все, ведь часть из них может вымерзнуть или сломаться от снега зимой.

Осмотр на болезни

После обрезки внимательно проверяют молодые побеги. Темные пятна на стеблях могут быть признаком грибковых болезней. Для профилактики осенью малину обрабатывают 1% бордоской смесью или аналогичным препаратом.

Осенняя подкормка

Сразу после обрезки малину подкармливают древесной золой, рассыпая ее под кустами и слегка рыхля почву. Зола обеспечивает растение калием и фосфором, необходимыми для вызревания древесины. Нельзя вносить свежий навоз, настой трав или азотные удобрения в конце лета, ведь они стимулируют рост побегов вместо их подготовки к зиме.

