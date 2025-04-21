Что делать с пасхальными яйцами после праздника: рецепт вкусной и бюджетной закуски

Если у вас после Пасхи остались яйца, их можно использовать для приготовления вкусных закусок, например, фаршированные яйца. А также можно сделать вкусные намазки и салаты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом фаршированных яиц из оставшихся пасхальных яиц.

Ингредиенты:

вареные яйца

Для начинки:

крем-сыр

желток

укроп

немного соли

Способ приготовления:

1. Яйца без скорлупы разрежьте пополам, желток понадобится для начинки.

2. Смешайте все ингредиенты для начинки.

3. Нафаршируйте яйца.

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