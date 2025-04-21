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Что делать с пасхальными яйцами после праздника: рецепт вкусной и бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
48
Что делать с пасхальными яйцами после праздника: рецепт вкусной и бюджетной закуски

Если у вас после Пасхи остались яйца, их можно использовать для приготовления вкусных закусок, например, фаршированные яйца. А также можно сделать вкусные намазки и салаты.

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Что приготовить из пасхальных яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом фаршированных яиц из оставшихся пасхальных яиц.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • вареные яйца

Для начинки:

  • крем-сыр
  • желток
  • укроп
  • немного соли

Способ приготовления:

1. Яйца без скорлупы разрежьте пополам, желток понадобится для начинки.

Яйца для блюда

2. Смешайте все ингредиенты для начинки.

Начинка для яиц

3. Нафаршируйте яйца.

Готовые яйца

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