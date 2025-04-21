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Что делать с пасхальными яйцами после праздника: рецепт вкусной и бюджетной закуски
Если у вас после Пасхи остались яйца, их можно использовать для приготовления вкусных закусок, например, фаршированные яйца. А также можно сделать вкусные намазки и салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом фаршированных яиц из оставшихся пасхальных яиц.
Ингредиенты:
- вареные яйца
Для начинки:
- крем-сыр
- желток
- укроп
- немного соли
Способ приготовления:
1. Яйца без скорлупы разрежьте пополам, желток понадобится для начинки.
2. Смешайте все ингредиенты для начинки.
3. Нафаршируйте яйца.
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