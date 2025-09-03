Чем почистить душевую кабину до блеска: натуральное средство

Если вы ищете самый простой способ удалить известковый налет со стенки душевой кабины и получить блестящий результат, обратите внимание на это натуральное средство. Кстати, это не уксус, который также является достаточно популярным.

Видео дня

На странице Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook Мишель Дэвис спросила о "лучших рекомендациях по средствам для чистки душевой кабины". Десятки пользователей посоветовали ей использовать не белый уксус, хотя его часто рекомендуют, а обычную лимонную кислоту.

Одна из читательниц страницы рекомендовала воспользоваться идеальным самодельным спреем с лимонной кислотой от известкового и мыльного налета.

Она объяснила, что "лимонная кислота эффективна" для удаления известкового налета, мыльного налета, ржавчины и пятен от чая и кофе.

Известковый налет является щелочным, что означает, что "его можно растворить кислотой", такой как лимонная.

Если у вас накопился известковый налет, его трудно удалить. Самое простое решение – смешать лимонную кислоту с горячей водой и оставить замачиваться. Если налет сильный, возможно, понадобится несколько попыток.

Чтобы приготовить спрей, следует использовать одну столовую ложку лимонной кислоты на 250 мл воды. Вы можете изменить этот рецепт в зависимости от размера вашей бутылки, например, если она имеет объем 750 мл, вам понадобится три столовые ложки лимонной кислоты.

Горячая вода помогает растворить кристаллы лимонной кислоты.

После охлаждения перелейте раствор воды и лимонной кислоты в пустой распылитель и нанесите на стенку душевой кабины. Оставьте на несколько минут, прежде чем протереть стенку.

После того, как вы удалите накопление известкового налета, регулярное использование самодельного спрея с лимонной кислотой на душевых кабинах и других пораженных участках "предотвратит повторное образование налета".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем удалить известковый налет с душевой лейки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий