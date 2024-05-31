'Был профессионалом и человеком слова': в Киеве простились с основателем агентства 'Интерфакс-Украина'. Фото и видео

На Байковом кладбище в Киеве в пятницу, 21 мая, состоялось прощание с Александром Мартыненко, генеральным директором информационного агентства "Интерфакс-Украина". Он скончался во вторник, 28 мая, в возрасте 63 лет.

Об этом сообщают украинские СМИ. Провести в последний путь заслуженного журналиста Украины пришли родные, друзья, коллеги и члены правительства и депутаты.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что Александр Мартыненко был одним из основателей свободы слова в Украине.

"Был суперпрофессионалом своего дела, человеком слова и человеком свободы. Светлая память… Искренние соболезнования близким и коллегам Александра Мартыненко", – добавил городской голова.

Александр Мартыненко родился 22 августа 1960 года в Харькове. Окончил экономический факультет Харьковского государственного университета.

Работал младшим научным сотрудником кафедры планирования народного хозяйства Харьковского госуниверситета (1987–1990), корреспондентом, редактором отдела газеты "Ориентир Дип" (1990 – 1992), главным редактором агентства "Харьков-новости" (1992), президентом агентства "Интер" (1992 – 1998), заместителем главы (1991) и консультантом (2001) Администрации президента Украины, в 2001 году вступил в должность секретаря Совета по вопросам информационной политики при президенте Украины и через несколько лет стал членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию.(2002 – 2003); с 2003 года – генеральный директор "Интерфакс-Украина".

Александр был кавалером ордена "За заслуги" III степени, также отмечен орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени и признан заслуженным журналистом Украины.

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