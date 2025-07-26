Будет четко работать карма: астропрогноз на 26 июля

В субботу, 26 июля продолжается третий лунный день. Луна проводит день в созвездии Овна, Солнце путешествует сквозь знак Льва.

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Нужно ли чего-то остерегаться в этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она предупредила, что в эту субботу стоит ожидать проявлений кармы.

"В этот день будет четко работать карма, потому что суббота – это Сатурн, это восьмерка, а 26 – это также восьмерка. То есть Сатурн будет очень сильным и он будет проявляться во всем", – предупредила астролог.

По ее словам, именно сегодня возможны кармические случаи, поэтому стоит поберечь себя от неприятностей, ведь в такие дни возрастает риск катастроф, ДТП, аварий. "Воздержитесь от путешествий, воздержитесь от каких-то важных планирований, каких-то важных событий. Посвятите этот день медитации, помощи другим людям", – порекомендовала Исита Гая.

Она отметила, что карма в эту субботу будет проигрываться на всех уровнях. "Но, если вы делали хорошие поступки по отношению к другим людям, то наоборот вас будут в этот день ждать только приятные сюрпризы", – пообещала астролог.

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