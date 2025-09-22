Бензин по 150-200 рублей и дорогая еда: в оккупированном Крыму из-за дефицита топлива резко выросли цены на продукты

После ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам в РФ и на оккупированных территориях возникли серьезные проблемы с топливом. Цены выросли, а горючее далеко не всегда можно достать даже по талонам. В Крыму вслед за бензином подорожали продукты. Местные жители жалуются, что консервировать овощи на зиму становится невыгодно. А семейный бюджет на еду вырос на 20-40%.

Даже дорогого бензина нет на заправках в Крыму

В оккупированном Крыму резко подорожал бензин. Несмотря на завершение туристического сезона, когда все проблемы можно было списать на приезжих, бензин марки А-95 уже достиг 80 руб. за литр (40 грн). Не отстает и А-92, ведь его продают ненамного дешевле – по 78 руб. (39 грн).

Но и по такой цене заправиться для жителей Крыма проблематично – топливо пропадает на заправках. Или его отпускают только по талонам.

Так, российский блогер, поддерживающий оккупацию полуострова, Александр Горный (настоящая фамилия – Сергеев), жалуется, что бензина в Крыму нет.

"Сначала мне поступали сигналы из Евпатории и Севастополя о том, что есть проблемы с наличием А-92 и А-95, на многих заправках его просто физически нет. Многие мои знакомые, которые сейчас ездят по Крыму, рассказывают, что большая проблема заправиться на трассе, потому что проезжаешь одну, две, три, четыре, пять заправок, а топлива нет, а бак пустой, и уже люди готовы заправляться по любой цене", – написал блогер.

По его мнению, повышение цен на бензин связано с ударами Украины по российским НПЗ. А уже во вторую очередь – с плохой логистикой.

Из-за топлива подорожала еда

В сети много видео, как к крымским заправкам выстраиваются огромные очереди из автомобилей, водителям приходится ждать по несколько часов. И не факт, что топлива хватит всем. Через несколько часов работы на АЗС могут сказать, что бензин закончился или теперь его отпускать будут только по талонам.

В Крыму процветает и теневой рынок заправок. О том, что где-то можно купить бензин жители узнают из Telegram-каналов. В последнее время литр А-95 или А-92 продают по 150, 180 и даже по 200 руб. Если людям нужно ехать, то они соглашаются и на такие цены.

Но вслед за бензином подорожали и продукты. Новый урожай картофеля на рынках продают по 50-60 руб. (25-30 грн).

"И это в Крыму такая цена! Мы сами выращиваем овощи, ниоткуда везти не нужно, а цена – как зимой. А что же будет ближе к Новому году? Опять по 100-120 рублей", – возмущается жительница Симферополя Валентина.

На базарах теперь продают огурцы по цене 170-250 руб. (75-125 грн). Помидоры – по 120-130 руб. (60-65 грн). Продавцы жалуются, что бензин приходится покупать втридорога у перекупщиков, чтобы доставить товар на рынок.

"Подорожало мясо примерно на 20-30%. Откуда они эти цены берут, я не знаю, но теперь даже курятины не купишь, разве что крылышки погрызть. И ведь московские туристы уже разъехались", – жалуется Елена Викторовна, пенсионерка из Ялты.

На рынке говяжий гуляш стоит 800 руб. (400 грн), мякоть – 840 руб. (420 грн), филе индейки – 625 руб. (315 грн), свиная шея – 580 руб. (290 грн).

Выросли и цены на такси. Если в пик сезона можно было доехать от Коктебеля до Феодосии за 700 рублей, то теперь не менее, чем за 800 руб. Но таксисты говорят, что будет и по 1000 руб.

Оккупационные власти проблемы не видят

Естественно ни российские, ни оккупационные власти Крыма не признают проблемы. Уверяют, что все дело лишь в логистике. А цены на продукты, по их мнению, и вовсе не выросли. Это просто обычное сезонное подорожание.

Жителей полуострова успокаивают, что ремонты на НПЗ закончатся к октябрю-ноябрю и цены на бензин стабилизируются. Правда, мало кто этому верит.

"Цены никогда меньше не становились. Было 65 руб. теперь уже 80 руб. за литр А-95. Снизится на 5 руб. и все", – говорит один из таксистов Симферополя.

Крымчане вновь готовятся к сложной зиме. Нынешний сезон оказался не менее провальным, чем предыдущий, поэтому денег заработать людям не удалось.

"В этом году туристический сезон был немного лучше предыдущего, но даже до 2021 года еще очень далеко. Туристов было мало. Пансионаты и санатории забиты военными и теми, кто ездит по социальным путевкам. А эти люди на всем экономят. Этим летом еще и гостиницы заставляли открываться, несмотря на нехватку гостей. И селили туда просто военных. Знакомые владельцы гостиниц жаловались, что российские вояки пили, ломали мебель, управы на них не найти", – говорит жительница Алушты Катерина.

А в самой России, даже по скромным официальным прогнозам, в октябре овощи и фрукты подорожают на 15%, мясомолочная продукция на 12-15%, крупы на 5%, а яйца – как минимум на 10%.