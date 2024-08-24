Автор мюзикла 'Вестсайдская история' и самый талантливый музыкант за всю историю США Леонард Бернстайн: сын эмигрантов из Ривне

Леонарда Бернстайна называют "отцом бродвейских мюзиклов", он автор музыки к оскароносному фильму "Вестсайдская история" и первый американский дирижер, в 1953 году приглашенный в знаменитый миланский театр "Ла Скала" и сотрудничавший с Марией Каллас. По версии журнала ВВС Music Magazine, Бернстайн занимает второе место в списке 20-ти лучших дирижеров всех времен и народов.

Видео дня

Под его руководством 26 декабря 1989 года сводный оркестр исполнял Девятую симфонию Бетховена в честь падения Берлинской стены. Бернстайн семнадцать раз был лауреатом премии "Грэмми", семь раз "Эмми" и два раза – "Тони", а журнал The New York Times назвал его "одним из самых талантливых и успешных музыкантов за всю историю Америки". На его счету три балета, три оперы, семь мюзиклов, а также симфонические, хоровые и инструментальные произведения. У музыканта, который вошел в историю как великий американский композитор, пианист и дирижер, украинские корни.

Луи-Леонард-Ленни

Леонард Бернстайн – при рождении Арье-Лейб Бернштейн – родился 25 августа 1918 года в небольшом городке Лоренс в штате Массачусетс. Его родители, Самуил и Дженни Бернштейн, эмигрировали в США из украинского города Ривне. Как и многие их соплеменники, они бежали за океан в поисках лучшей доли. В Америке отец семейства торговал парикмахерским инструментарием, Бернштейны, хоть и не стали богачами, не бедствовали. В семье мальчика называли Луи – так хотела его властная бабушка, хотя родителям больше нравилось имя Леонард, поэтому когда бабушки не стало, они официально оформили сыну, которому на тот момент было 15 лет, документы на это имя.

Ленни – так звали Леонарда друзья – рано начал проявлять интерес к музыке. Но стать профессиональным музыкантам, по воспоминаниям самого Бернстайна, он захотел после того, как отец повел его в театр – на балет, музыкальным сопровождением для которого стала Седьмая симфония Бетховена. У Самуила Бернштейна были другие виды на сына – он хотел, чтобы Леонард пошел по его стопам и занялся бизнесом, но затем, заметив, что, помимо желания, у мальчика есть и незаурядные способности, решил его поддержать. Он дал сыну хорошее образование: Леонард окончил Латинскую школу в Бостоне, Гарвардский университет и Кертисовский институт музыки в Филадельфии, где его педагогом был выдающийся дирижер еврейско-венгерского происхождения Фриц Райнер. По словам его студентов, Райнер был очень строгим и требовательным преподавателем, и единственным воспитанником, которому он поставил оценку "отлично", стал Бернстайн.

Блестящая и стремительная карьера

Музыкальная карьера Бернстайна развивалась стремительно. Будучи ассистентом в оркестре Нью-Йоркской филармонии, он получил счастливый шанс заставить говорить о себе. В декабре 1943 года, когда внезапно заболел дирижер оркестра Бруно Вальтер, Бернстайн, за ночь выучив партитуру, с блеском провел концерт, состоящий из сложных произведений Вагнера и Шумана – тогда впервые в жизни Бернстайна зал аплодировал ему стоя. С тех пор от приглашений и контрактов, которые ему предлагали, буквально не было отбоя: он работал с лучшими оркестрами мира, а нью-йоркским филармоническим, который когда-то принес ему успех, Бернстайн руководил в течение одиннадцати лет. О Бернстайне слагали легенды, которые имеют реальное подтверждение: так, в интернете можно найти ролик, в котором он дирижирует оркестром, исполняющим 88-ю симфонию Гайдна… одной только мимикой лица, отложив свою палочку в сторону. Но Бернстайну этого было мало: он хотел не только дирижировать, по его собственным словам, "по пятьдесят раз изучая одни и те же произведения", но писать музыку , песни, стихи и книги. Ему удалось почти все, о чем он мечтал.

С Голливудом не повезло

Вот только с Голливудом, для которого Бернстайн хотел работать, ему не повезло – здесь он сделал гораздо меньше, чем мог бы. Во времена маккартизма он за свои левые взгляды, которых придерживалась тогда американская молодежь, попал в "черный список" деятелей искусств. До судебного преследования, как это было со многими другими, дело не дошло, но и работу на "фабрике грез" он не получил. И тогда Бернстайн начал писать балеты, оперы и мюзиклы, изюминкой его музыкального стиля стало неожиданное и смелое соединение классики с джазом и рок-н-роллом. Самым известным стал мюзикл "Вестсайдская история", он с успехом шел на Бродвее, после чего в 1961 году был экранизирован в Голливуде и получил 10 (!) "Оскаров". Самого Бернстайна в списке лауреатов не оказалось, но композитор был не в обиде – он получил свой "Оскар" десятью годами ранее, за музыку к фильму "В городе", в котором сыграл Фрэнк Синатра.

Запретная страсть

Личная жизнь Леонарда Бернстайна долгое время оставалась тайной для широкой публики. Композитор вынужден был скрывать свои гомосексуальные наклонности – в обществе середины ХХ века такие вещи не приветствовались. Леонард сам пытался бороться со своей сексуальной ориентацией, посещая сеансы у психоаналитика, но результатов терапия не дала. В 1951 году, чтобы скрыть свою гомосексуальность, Бернстайн женился на чилийской актрисе Фелиции Монтеалегре, которая согласилась играть роль его жены, но со временем фиктивные отношения переросли в настоящие. В этом браке у композитора родилось трое детей: два сына, Джейми и Александр, и дочь Нина. Поскольку своих пристрастий композитор не изменил, после 25-ти лет совместной жизни Леонард и Фелиция расстались. Но, узнав, что у бывшей жены врачи диагностировали рак, Бернстайн оставил своего партнера, с которым жил после развода, и вернулся к Фелиции, чтобы заботиться о ней до самой ее смерти. Фелиции Монтеалегре не стало 16 июня 1978 года – по словам друзей Бернстайна, он был убит горем и так и не оправился от этой потери.

Педагог и писатель

Бернстайн был выдающимся педагогом, для своих студентов он придумывал новые – авторские – методики, помогающие им понимать и "читать" музыку. Так, он записывал на пленку концерты, которые транслировались по телевидению, а затем пошагово – нота за нотой – разбирал их в аудитории. Впрочем, он считал, что музыкальная культура должна быть доступна не только тем, кто занимается искусством профессионально, поэтому программу, которую Бернстайн вел на телевидении, он назвал Omnibus, что в переводе с латыни означает "для всех". Бернстайн, как и мечтал в юности, написал много книг на самую разную музыкальную тематику – они посвящены творчеству великих композиторов, природе музыки, азам дирижерского мастерства и джазу.

"Ленни, бросай курить!"

Последний раз за дирижерским пультом Леонард Бернстайн стоял в августе 1990 года, дирижируя Бостонским оркестром на концерте в Танглвуде. Легенда американской музыки скончался от инфаркта миокарда спустя два с лишним месяца, 14 октября того же года, в возрасте 72 лет. По мнению врачей, которые его консультировали, причиной смерти стало пристрастие Бернстайна к никотину – он привел к серьезным нарушениям сердечной деятельности. Медики неоднократно просили его бросить курить, а друзья даже повесили в его кабинете самодельный плакат, на котором было написано: "Ленни, бросай курить – мы тебя любим!", но он так и не смог отказаться от этой дурной привычки. Похоронили Леонарда Бернстайна на нью-йоркском кладбище Грин-Вуд рядом с женой, в гроб возле сердца ему положили партитуру Пятой симфонии Густава Малера, кусочек янтаря, приносившую ему удачу монету и дирижёрскую палочку.