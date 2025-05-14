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Аутентичный одесский форшмак: рассказываем, как правильно приготовить вкусную закуску

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт форшмака

Форшмак – идеальная закуска для тех, кто любит полезную сельдь. Для яркого вкуса кулинары советуют добавлять в блюдо кислое яблоко, обязательно специи и сок лимона. 

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Как правильно готовить форшмак

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и полезного форшмака по-одески, с яблоком и сливочным маслом.

Рецепт форшмака

Ингредиенты: 

  • Сельдь малосольная 1 шт
  • Яйцо отварное 1 шт
  • Лук 1/2 шт
  • Яблоко кислое 1/2 шт
  • Сливочное масло 1 ст.л
  • Черный перец по вкусу
  • Лимонный сок (если яблоко не кислое)

Способ приготовления: 

1. Сельдь очищаем от кожи и костей, с помощью ножа измельчаем в фарш.

Основа для блюда

2. На терке натираем яйцо, лук и яблоко, добавляем мягкое сливочное масло и по вкусу черный перец.

Как правильно готовить форшмак

3. Если яблоко не кислое можно добавить сок лимона, все хорошо перемешиваем и подавайте с черным хлебом. 

Готовый форшмак

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