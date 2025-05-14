Аутентичный одесский форшмак: рассказываем, как правильно приготовить вкусную закуску

Форшмак – идеальная закуска для тех, кто любит полезную сельдь. Для яркого вкуса кулинары советуют добавлять в блюдо кислое яблоко, обязательно специи и сок лимона.

Видео дня

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и полезного форшмака по-одески, с яблоком и сливочным маслом.

Ингредиенты:

Сельдь малосольная 1 шт

Яйцо отварное 1 шт

Лук 1/2 шт

Яблоко кислое 1/2 шт

Сливочное масло 1 ст.л

Черный перец по вкусу

Лимонный сок (если яблоко не кислое)

Способ приготовления:

1. Сельдь очищаем от кожи и костей, с помощью ножа измельчаем в фарш.

2. На терке натираем яйцо, лук и яблоко, добавляем мягкое сливочное масло и по вкусу черный перец.

3. Если яблоко не кислое можно добавить сок лимона, все хорошо перемешиваем и подавайте с черным хлебом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: