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Аутентичный одесский форшмак: рассказываем, как правильно приготовить вкусную закуску
Форшмак – идеальная закуска для тех, кто любит полезную сельдь. Для яркого вкуса кулинары советуют добавлять в блюдо кислое яблоко, обязательно специи и сок лимона.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и полезного форшмака по-одески, с яблоком и сливочным маслом.
Ингредиенты:
- Сельдь малосольная 1 шт
- Яйцо отварное 1 шт
- Лук 1/2 шт
- Яблоко кислое 1/2 шт
- Сливочное масло 1 ст.л
- Черный перец по вкусу
- Лимонный сок (если яблоко не кислое)
Способ приготовления:
1. Сельдь очищаем от кожи и костей, с помощью ножа измельчаем в фарш.
2. На терке натираем яйцо, лук и яблоко, добавляем мягкое сливочное масло и по вкусу черный перец.
3. Если яблоко не кислое можно добавить сок лимона, все хорошо перемешиваем и подавайте с черным хлебом.
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