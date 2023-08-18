Орчатня сьогодні вночі заявила, що "знищувала" морський безпілотник в 237 км на південний захід від Севастополя. Тобто кораблі некрасивих стоять біля Туреччини і чекають зерновози, які йдуть в українські порти. Показують, що вони тут "головні" в Чорному морі. - Не вийде. Весь чорноморський флот так званої рф має бути потопленим. Крапка.

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На болота сьогодні також прилетіло по москві - безпілотник по центру. Перелякана орчатня влаштовує ко-ко-ко в пабліках.

У вантажному терміналі Новоросійська прям зранку пожежа і сильно бахкає.

В Нижньому Новгороді перед будівлею фсб вивісили величезний український прапор. Кажуть, що на проводах висів пакет, від пориву вітру розкрився - і на тобі: все вже є Україна.

Так гра "а чьо там у ххх-в" помінялась на "що палає на болотах".

Дякуємо Збройним Силам України за нашу спокійну ніч і добрі новини. Переможемо.