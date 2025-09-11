20 лет там, где решается жизнь: главные социальные и гуманитарные проекты Фонда Рината Ахметова

Жизнь 13-летнего Тимофея разделилась на "до" и "после" из-за взрыва рядом с домом, который ранил ему руку. Тимофей пережил несколько операций и уже прошел курс психологической и физической реабилитации, организованный Фондом Рината Ахметова. Это лишь одна из тысяч историй, составляющих 20-летнюю деятельность Фонда.

Об этой и других трогательных историях, меняющих жизнь украинцев, пишет издание Forbes.

В частности, в материале говорится о системной деятельности Фонда для поддержки детей, пострадавших от войны. Им оказывается комплексная помощь: проводятся курсы по физической и психологической реабилитации, организовываются поездки в "Блогер Кэмп". Особое внимание уделяется детям-сиротам и тем, кто имеет хронические или тяжелые заболевания, в частности недостатки слуха.

Среди таких инициатив – проект "Реабилитация раненых детей", который Фонд запустил в 2016 году. Программа предусматривает физическую и психологическую помощь детям, пострадавшим от войны. Она охватывает 12-дневный курс восстановления в специализированных санаториях на западе Украины, где дети получают медицинскую, психологическую и эмоциональную поддержку.

"Фонд покрывает все расходы на лечение, проживание, питание и проезд ребенка и сопровождающего. Важной частью проекта является доступ детей к специализированным лечебным и восстановительным процедурам", – Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Так же важным направлением работы Фонда является Музей "Голоса Мирных". Это источник правды о войне и крупнейшая в мире коллекция историй мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины. Музей уже собрал более 140 тысяч историй. "Голоса Мирных" не только фиксируют свидетельства, но и формируют национальную память, сохраняя правду о войне для будущих поколений. Каждая история, переданная в Музей, помогает Украине документировать военные преступления, поддерживать пострадавших и воспитывать гражданское сознание.

За 20 лет Фонд реализовал более 70 социальных программ. Почти 29,4 миллиона человек получили помощь и поддержку от Фонда. В рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" оказана поддержка 6 миллионам детей.

