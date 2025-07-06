В Турции лев сбежал из зоопарка и напал на фермера, который спал на улице: как спасали мужчину

В Манавгате, курортном городе Турции на побережье Средиземного моря, из зоопарка Land of Lions утром 6 июня сбежал лев. Оказавшись на свободе, животное напало на 53-летнего фермера; он получил серьезные ранения.

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Мужчина спал на улице после полива фисташковых деревьев, когда услышал странные звуки. Сулейман Кир рассказал, что пытался бороться со львом со всей силы и душить его, передает AP.

"Я услышал звук, похожий на шепот. Когда я поднял одеяло, лев наскочил на меня. Мы боролись и сражались... Я схватил его за шею и сжал – в тот момент он немного отбежал", – поделился своей историей фермер.

Он был госпитализирован с ранами головы, плеча и ноги. После этого полицейские с помощью беспилотников обнаружили льва в близлежащем лесном массиве. Животное пришлось застрелить.

Известно, что это был лев по кличке Зевс. Он каким-то образом сбежал со своей клетки рано-утром в воскресенье, а нападение на человека совершил спустя несколько часов. Начато расследование инцидента.

На сайте зоопарка Land of Lions сказано, что на их территории обитает "крупнейшая в мире семья львов" из более чем 30 животных. Также там есть тигры, медведи и волки.

Как писал OBOZ.UA, в июне в оккупированном Крыму лев напал на владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова. С прокушенной шеей коллаборант попал в больницу в критическом состоянии. В начале июля Зубкова выписали из больницы и он вернулся на работу.

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