В США частный самолет упал на шоссе и врезался в автомобиль: вспыхнул пожар, есть погибшие. Фото и видео

Бизнес-джет Bombardier Challenger 604 упал прямо на трассу во Флориде (Соединенные Штаты Америки). Частный самолет врезался в автомобиль и загорелся после неудачной попытки сесть на шоссе.

Об этом сообщила телекомпания ABC. Во время авиакатастрофы, предварительно, погибли два человека.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет Bombardier Challenger 604 врезался в транспортное средство сразу после приземления на трассу. Всего на борту находились пять человек. Причины посадки воздушного судна на дорогу не называются.

Происшествие произошло в округе Кольер на трассе I-75 вблизи американского городка Нейплс. Предварительно, у бизнес-джета отказали оба двигателя незадолго до посадки в аэропорту, поэтому экипаж решил попытаться сесть на автомагистраль. Точные причины аварийной посадки борта уточняются. Впрочем, местные СМИ пишут, что у судна отказали оба двигателя на подлете в аэропорт города.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 3 февраля, семьи погибших пассажиров рейса PS752 вышли на митинг в столице Ирана Тегеране, однако их разогнали силовики. Самолет украинской авиакомпании МАУ с пассажирами на борту 8 января 2020 года был сбит возле аэропорта в Тегеране иранскими зенитными ракетами.

Родственники погибших считают, что Иран покрывает преступников, совершивших "умышленное убийство, умышленное нападение на гражданское население или гражданские объекты, посягательство на личное достоинство и грабеж, а также преступления против человечности в виде убийства и других бесчеловечных действий".

Напомним, Иран до сих пор отказывается признать свою ответственность за сбивание самолета авиакомпании МАУ. Тегеран продолжает игнорировать претензии Международной группы по координации помощи жертвам крушения.

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