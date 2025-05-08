В Париже футбольные болельщики устроили погромы: полиция арестовала 43 человека. Видео

После победы "Пари Сен-Жермен" над лондонским "Арсеналом" в полуфинале Лиги чемпионов (2:1) в Париже произошли массовые беспорядки. Полиция задержала 43 человека, а празднования на Елисейских полях превратились в настоящий хаос с масштабными погромами.

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Об этом сообщает Le Parisien. Фанаты ПСЖ разбивали витрины, жгли автомобили, забрасывали полицейских камнями и бутылками.

Самый драматичный инцидент произошел неподалеку от улицы Кристофа-Коломба (8-й округ), где черный седан по непонятным причинам влетел в толпу людей. В результате трое получили ранения, одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

После столкновения возмущенные болельщики пытались догнать автомобиль пешком. Через несколько метров машину нашли полностью охваченной пламенем - она взорвалась и сгорела. Что стало причиной наезда и были ли задержаны водитель или пассажиры - пока не сообщается.

В том же районе фанаты атаковали полицию фейерверками и даже самодельными минометами. Повреждены магазины, машины, в городе - десятки разбитых витрин.

Несмотря на повышенные меры безопасности - на улицы вышли более 2000 правоохранителей - контроль над ситуацией полностью удержать не удалось.

Напомним, в Польше группа футбольных фанов напала на украинцев на пляже. Одному из них, 17-летнему Артему из Мелитополя, нанесли несколько ударов мачете по голове, рассекли череп, также отсекли палец на руке. Польские врачи сделали все возможное, чтобы спасти парня. Его ждет непростая реабилитация.

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