В Испании на острове Тенерифе не утихают лесные пожары: пришлось эвакуировать 26 тысяч человек. Фото и видео

На испанском острове Тенерифе продолжают бушевать мощные лесные пожары. Из-за стихийного бедствия спасателям пришлось эвакуировать десятки тысяч человек.

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Экстренные службы пытаются локализовать огонь с помощью авиации – воду сбрасывают с вертолетов на районы рядом с жилыми домами. Об этом сообщает издание Reuters (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Службы экстренной помощи Канарских островов заявили, что по предварительным оценкам было эвакуировано уже более 26 тыс. человек. При чем большей части пришлось покинуть свои дома 19 августа, когда огонь распространился вблизи 11 городов.

Лесной пожар начался 16 августа в горном национальном парке вокруг вулкана Тейде. Быстрому распространению пламени способствовала жаркая и сухая погода. Из-за угрозы для местных жителей утром 19 августа было приказано провести дополнительную эвакуацию.

Представители местной власти рассказали, что тушению пожара с воздуха препятствуют густой дым и сильный ветер, который приводит к более интенсивному распространению огня.

Как сообщил президент Канарских островов Фернандо Клавихо, пожар затронул около 8400 гектаров с периметром в 70 км. Такие масштабы пожара на Канарских островах никогда ранее не наблюдались.

По информации издания El Mundo, гражданская гвардия работает на месте происшествия, чтобы выяснить причины пожара. Представители местной власти заверили, что на острове есть все необходимые материальные средства, чтобы укротить пожар.

Также спасатели надеются, что в ближайшие несколько дней удастся справиться с огнем. Европейская информационная система лесных пожаров сообщила, что в 2022 году более 500 пожаров уничтожили 300 тыс. гектар в Испании, что является европейским рекордом. В 2023 году уже сгорело более 75 тыс. гектар.

Напомним, северо-западные территории Канады охватили масштабные лесные пожары. Из-за этого объявили чрезвычайную ситуацию, в том числе чрезвычайное положение на всей территории.

Ранее сообщалось, что в Республике Якутия (РФ) бушуют мощные пожары на площади более 125 тысяч гектаров. Всего зафиксировано 98 очагов возгорания в 13 районах. Более десяти населенных пунктов окутаны плотным дымом.

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