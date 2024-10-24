По данным соцопроса, подмосковная "Грузинская мечта" набрала бы 34% голосов избирателей, если бы выборы прошли сейчас. А вот оппозиция в совокупности – 53% голосов.

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Детальнее о том, сколько голосов на сегодняшний день набирает оппозиция: ▪проевропейский блок "Единство", куда входит "Национальное движение" Саакашвили, - 18%; ▪️Коалиция за изменения – 14%; ▪️Хахария – за Грузию – 11%; ▪️блок "Сильная Грузия" – 10%.

Все перечисленные партии преодолевают проходной барьер в 5%, и все они антимосковские.

Весьма уверенно, и есть шанс, что это прокремлевское правительство доживает свой политический возраст. Но Москва до выборов не оставит в покое ни Грузию, ни Молдову. Будут провокации, вбросы, может, даже покушения на жизнь. Однако, надеемся на лучшее в этих странах, потому что это в интересах Украины тоже.

Напомним, что парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября.