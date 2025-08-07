Супернейтральная страна ЕС стремится в НАТО: почему это сверхважно для Европы и Украины и как ударит по России

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году в Австрии вновь обострилась дискуссия о целесообразности сохранения нейтралитета. Хотя большинство граждан до сих пор поддерживают нейтральный статус, растет тревога относительно безопасности в Европе. Надежды на то, что географическая удаленность, дипломатия и ограниченная оборонная самодостаточность обезопасят страну от внешних угроз, оказались иллюзорными. Российское вторжение разрушило веру в концепцию "нейтральной безопасности".

До 2022 года модель "вооруженного нейтралитета" считалась в Австрии эффективной. Страна не вступает в войны, не провоцирует агрессоров, активно ведет дипломатические диалоги, сохраняет имидж "честного посредника" и экономически выигрывает от транзита и посредничества. Но российское вторжение показало, что нейтралитет не защищает ни от ракет, ни от шантажа, ни от возможности оккупации, если агрессор решает пренебречь всеми международными правилами. Пример Финляндии и Швеции, которые десятилетиями придерживались нейтралитета, но после 24 февраля совершили радикальный поворот в пользу НАТО, оказал глубокое психологическое воздействие и на Австрию. В этих странах общественное мнение изменилось стремительно: если до вторжения менее половины финнов поддерживали вступление в Альянс, то уже через несколько недель эта поддержка выросла до 60-80%.

Потенциальный курс Австрии на членство в НАТО – это прямое следствие действий России. Это не продукт внутренней эволюции политической идентичности, а ответ на реальную угрозу, которая разбила представление о стабильности, безопасной дистанции и дипломатической универсальности. Сам нейтралитет Австрии никогда не был добровольным жестом пацифизма – это политический компромисс, навязанный в 1955 году под давлением СССР. Советский Союз стремился обезопасить себя от присоединения Австрии к НАТО по примеру Западной Германии. Москва воспринимала Австрию как буферную зону между Варшавским пактом и Западом. И даже после распада СССР в 1991 году, несмотря на вступление в ЕС в 1995-м, Вена сохраняла особую осторожность в вопросах безопасности, чтобы не раздражать Россию.

Возможное вступление в НАТО означало бы окончательное освобождение от теней российского давления. Это был бы исторический поворот: конец многолетней внешнеполитической традиции, разрыв с российским влиянием, радикальное изменение в безопасностном мышлении страны, новая роль Австрии в рамках ЕС и громкий сигнал – даже нейтральные государства больше не чувствуют себя в безопасности в тени российской войны.

Такой шаг имел бы конкретные геополитические последствия. Он влияет не только на политическую изоляцию России или укрепление восточного фланга НАТО, но и на логистику поставок помощи Украине, на легитимацию заявки самой Украины на членство в Альянсе, на формирование нового пояса безопасности в Центральной Европе. Это был бы фактический конец "серой зоны", которую Россия десятилетиями использовала как инструмент влияния. И хотя Австрия пока официально не заявляет о готовности вступить в НАТО, само появление такой дискуссии в стране, традиционно державшейся в стороне, является историческим маркером: российская агрессия изменила контуры европейской политики до неузнаваемости.

О том, почему потенциальное вступление Австрии в НАТО станет историческим изменением ситуации с безопасностью в Европе и какие плюсы получит Украина, – в материале OBOZ.UA.

Сменить ориентацию, чтобы спокойно жить

Долгое время большинство австрийцев поддерживали нейтралитет. По опросам 2022–2024 годов, от 60 до 75% граждан выступали против вступления в НАТО. Но война России против Украины, агрессивная риторика Москвы, энергетические шантажи и все большая неопределенность в Европе привели к росту сомнений. Сейчас в Австрии общественное мнение претерпело тектонические изменения.

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер сообщила в интервью Die Welt, что готова обсуждать возможный отказ Вены от нейтралитета, хотя и отметила, что идея о вступлении в НАТО не имеет большой поддержки в стране.

"Ясно одно: только нейтралитет нас не защитит", – заявила Майнль-Райзингер, отметив, что Австрия делает акцент также на инвестиции в оборону и укрепление отношений с партнерами в условиях "все более неопределенной ситуации в сфере глобальной безопасности и все более агрессивной России".

Министр заявила, что сейчас в парламенте Австрии и среди населения нет большинства, которое бы поддержало присоединение к Североатлантическому альянсу, но "такая дискуссия может быть очень плодотворной".

"Не то, чтобы я хотела триумфального вступления в НАТО", – заявила Майнль-Райзингер, отметив, что мир изменился, и назвала наивной точку зрения о том, что "если мы никого не будем трогать, то никто не будет трогать нас".

До этого было еще одно интересное заявление от австрийцев. В мае 2025 года министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что страна не исключает возможности участия своих военных в будущей миротворческой миссии в Украине, хотя и только после завершения боевых действий. По ее словам, речь идет о возможном участии в международной операции по четкому мандату, после установления мира и определения формата миссии.

Фундаментальный сдвиг в политике безопасности

Австрия провозгласила постоянный нейтралитет в 1955 году, когда подписала Государственный договор с государствами-победителями Второй мировой войны. Этот документ завершил оккупацию страны союзными войсками и вернул Австрии суверенитет. В ответ на это австрийский парламент принял Конституционный закон о постоянном нейтралитете, который обязывал не вступать ни в какие военные союзы и не размещать иностранные базы на своей территории. Этот нейтралитет стал частью национальной идентичности. В течение десятилетий это позволяло стране оставаться в стороне от военных конфликтов и одновременно иметь экономическую выгоду от доступа и к западным рынкам, и к восточному пространству – включая Россию. Отмена или пересмотр этого принципа означают радикальный разрыв с послевоенным консенсусом, разрушение символической конструкции, определявшей политику страны более 70 лет.

Вступление в НАТО кардинально меняет доктрину безопасности: Австрия должна была бы взять на себя обязательства коллективной обороны согласно статье 5 Североатлантического договора. Это означает, что нападение на другое государство-член Альянса, например на страны Балтии или Польшу, обязывает Австрию оказать военную помощь – включая участие в войне. Такой сценарий был немыслим для традиционно нейтральной Австрии, поэтому изменение будет означать полное переформатирование ее оборонной политики, законодательства, военной инфраструктуры, подготовки кадров.

Новая реальность – нейтралитет больше не гарантия безопасности

Австрия традиционно входила в группу нейтральных стран ЕС вместе с Ирландией, Мальтой, Кипром (де-факто), Швецией и Финляндией. Но последние две уже отказались от нейтралитета и вступили в НАТО в 2023 году. Если Австрия сделает то же самое, это будет означать, что даже нейтральные государства Европы больше не верят в концепт "быть вне конфликтов" в условиях, когда Россия атакует государства Европы, а Китай и Иран бросают вызовы Западу. Даже Швейцария ведет дискуссию о сотрудничестве с НАТО.

Сделав такой шаг, Австрия превратится из пассивного игрока в активного участника оборонной политики – не только в рамках Европейского оборонного агентства, а как полноценный партнер НАТО.

Усиление пронатовской риторики и особенно вступление Австрии будет давить на другие нейтральные или "осторожные" государства, которые сдерживают военную помощь Украине через законы об экспорте оружия. Это заставляет Венгрию объяснять свое пророссийское поведение: Будапешт теряет прикрытие "нейтрального пояса" и создает новую норму – нейтралитет больше не гарантирует безопасности, и страны, которые хотят остаться в "серой зоне", рискуют быть маргинализированными в Европе.

"Вкусняшки" для Украины

Потенциальное членство Австрии в НАТО – усиление проукраинской коалиции, это очевидно. Австрия, как страна, долгое время сохранявшая умеренность в отношении России, присоединяется к лагерю прямых союзников Украины. Параллельно мы получаем ослабление российского влияния в Центральной Европе, ведь австрийцы имеют исторически тесные экономические связи с РФ, особенно в сфере энергетики (австрийская OMV – один из ключевых партнеров "Газпрома") или финансов (Raiffeisen Bank работает в РФ). Членство Австрии сигнализирует о разрыве с этой моделью сотрудничества, от которой Россия получала инфраструктурный и политический доступ в центре Европы.

Конечно же, будет улучшение военно-логистической поддержки для Украины, ведь Австрия имеет выгодное географическое расположение – логистический узел в Центральной Европе, соединяющий северную Италию, южную Германию, Чехию, Венгрию и Балканы. Инфраструктура страны может быть интегрирована в планы НАТО по поставкам вооружений, ротации войск и размещению баз поддержки. После вступления возможна передача части логистической инфраструктуры Альянса, что сокращает пути доставки вооружений и гуманитарной помощи в Украину.

Политический эффект от такого шага трудно переоценить, ведь именно Украина получает усиление аргументов о необходимости членства в НАТО. Ведь логично, что если даже бывшие нейтралы меняют курс, то страна, которая реально воюет с агрессором, имеет гораздо больше оснований на вступление.

Натовская Австрия – это еще и информационное поражение Кремля, ведь страна традиционно рассматривалась Россией как "дружественное" государство. Ее вступление в НАТО разбивает кремлевскую иллюзию, что Запад устанет, а часть европейских стран вернется к "нормализации". Демонстрирует эффективность политики сдерживания России, потому что даже те, кто десятилетиями избегал конфронтации, больше этого делать не могут. Это моральное и стратегическое поражение Москвы, которая теряет еще одного партнера в Европе.

Российская угроза для Центральной Европы больше не гипотетическая

Фактически любое потенциальное стремление Австрии в НАТО – даже если оно пока не оформлено политически или юридически – является прямым следствием агрессивных действий России, и именно они меняют настроение в обществе, политике и стратегии. Ранее сценарии российского наступления на Европу казались фантазией. Теперь – это часть официальной военной доктрины стран ЕС. Австрия граничит со Словакией и Венгрией, которые являются членами НАТО. Если Россия попытается дестабилизировать Балканы или спровоцировать конфликт в Карпатском регионе – нейтральная Австрия окажется в зоне риска без всякого защитного "зонтика". Ситуация выглядит так: Россия не признает "нейтральных" в случае войны – только тех, кто не оказывает сопротивления.

Кроме того, Австрия уже страдает от агрессии Москвы. Пока гибридно, но достаточно ощутимо. Россия активно работала в стране через дезинформацию, пропаганду, финансирование правопопулистов (например, FPÖ), шпионские операции, энергетическую зависимость. Это не танки – но это форма российской войны против Европы. После вторжения в Украину стало понятно, что нейтральная страна не защищена от гибридной агрессии. А защищаться самостоятельно – недостаточно эффективно без союзнических структур.

Россия – из партнера во врага

Австрия – один из важнейших партнеров России в Центральной Европе после 1991 года. И хотя Вена официально осуждала аннексию Крыма, войны в Грузии – она одновременно оставалась "открытой площадкой для диалога". Австрийские политики часто выступали против жестких санкций, австрийский бизнес – в частности OMV – участвовал в проектах "Северного потока-2", Газпром имел дочерние структуры в Вене, а российские деньги активно циркулировали в австрийских банках, недвижимости, энергетике. Австрия – один из главных финансовых хабов для российских денег в Европе: многочисленные счета, недвижимость, компании, зарегистрированные российскими олигархами, не всегда поддаются контролю.

Россия использовала Австрию как канал для обходных финансовых схем, пропаганды и энергетического влияния. По состоянию на 2023 год Россия имела наибольшее количество аккредитованных шпионов именно в Австрии. Это вызвало скандалы, давление со стороны союзников и разочарование в "нейтральном диалоге". Даже после 24 февраля 2022 года Австрия не выгнала ни одного российского дипломата до весны 2023 года, ссылаясь на необходимость "каналов коммуникации". Более того, в Австрии остались влиятельные политические силы (в частности, правопопулистская FPÖ), которые имеют тесные связи с Москвой. Часть политического спектра, особенно FPÖ, активно критикует санкции против РФ, заявляя, что они больше вредят ЕС, чем России. В 2023 году FPÖ вышла из зала во время выступления Владимира Зеленского в парламенте, назвав его "неуместным пиаром в нейтральной стране".

Австрийская "нейтральность", изменив прописку, как ширма для продвижения пророссийских интересов больше не будет работать. Ведь до сих пор это позволяет многим политикам избегать занимания четкой антироссийской позиции. Если Австрия вступит в НАТО – это будет не просто стратегический поворот, а окончательный разрыв с многолетней моделью "нейтралитета с элементами сотрудничества". Это будет означать, что даже традиционно осторожное государство признало Россию угрозой, а не партнером, и больше не верит в "особый диалог" с Кремлем.

Это также изменит представление Москвы о ее остаточном влиянии в Европе: потеря Австрии будет означать почти полную дипломатическую изоляцию в центре Европы. Австрия потеряла иллюзии относительно "особых отношений" с Россией. Ее политическая элита долго лелеяла мысль, что Вена – это площадка диалога между Востоком и Западом. Здесь базируются многочисленные международные институты, в том числе ОБСЕ, российские дипломаты имели влияние, а бизнес – стабильные связи. Но после 2022 года стало очевидно: Москва не воспринимает даже партнеров – только "полезных и молчаливых".

Нейтральность больше не в моде

Заявление министра иностранных дел Австрии о потенциальном пересмотре нейтрального статуса стало приятной и очень важной неожиданностью. Это важно по нескольким причинам. Во-первых, это укрепляет сам Альянс. А значит, усиливает и нашу, украинскую безопасность. Во-вторых, это открывает двери для предоставления Австрией реальной военно-технической помощи Украине. Они больше не смогут прикрываться нейтральным статусом. В-третьих, это разбивает старый аргумент – мол, Украине стоит идти "австрийским путем", согласиться на нейтралитет как компромисс с Путиным. Теперь этот аргумент больше не работает. "Австрийский вариант" потерял актуальность – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По мнению Мережко, сегодня нейтральный статус – это не просто политически устаревшее решение, это морально сомнительная позиция. Особенно в условиях, когда Запад должен консолидироваться перед лицом российской агрессии, с помощью которой Москва пытается восстановить ту же гегемонию, которую когда-то имел СССР в Европе. И прятаться за нейтралитетом – это фактически отстраняться от реальности. Как показал опыт Финляндии – "финляндизация" сегодня закономерно завершается членством в НАТО. И в этом смысле процесс исторически необратим.

"Знаете, я хорошо помню, как с началом полномасштабной агрессии России я имел много разговоров с австрийскими парламентариями. Тогда председателем комитета иностранных дел парламента Австрии была женщина – мы также общались. И несмотря на жесткие заявления со стороны некоторых австрийских политиков, главным аргументом против предоставления Украине помощи, особенно оружия и военно-технической поддержки, оставался их нейтральный статус. Более того, некоторые из депутатов даже говорили: "Берите с нас пример". Мол, в 1955 году мы заключили государственный договор, тот самый, который закрепил нейтралитет Австрии, и вот живем спокойно. Но этот "пример" был навязан – это же было решение под давлением. Я прямо говорил во время выступления в австрийском парламенте онлайн: пришло время Австрии отказаться от нейтралитета и стать членом НАТО, как подавляющее большинство европейских стран. Более того, Россия и дальше пытается продавать Западу тезис: "Пусть Украина будет как Австрия – нейтральная". И поэтому такая трансформация позиции самой Австрии – это мощный удар по российской пропаганде. Мы можем теперь прямо сказать нашим партнерам: нейтральный статус больше никого не спасает. Наоборот – настоящие гарантии безопасности дает только членство в НАТО", – подчеркивает Александр Мережко.

По его словам, австрийское членство в НАТО важно и с переговорной точки зрения. Если мы снова сядем за стол переговоров, например, в Стамбуле, и Россия снова попытается навязать идею украинского нейтралитета – у Украины будет мощный контраргумент: посмотрите на Австрию. Даже она поняла, что нейтралитет – не гарантия, а иллюзия безопасности.

"Еще один аспект: Австрия может стать примером для других нейтральных или колеблющихся государств. И, наконец, для нас это возможность получить еще один голос внутри НАТО. И еще один канал военной помощи. Это не только символическое событие – это реальное изменение конфигурации безопасности в Европе. И очень важное именно для Украины", – констатировал Александр Мережко.