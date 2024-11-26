Россия пригрозила уничтожить новую базу ПВО в Польше: в Белом доме прокомментировали

В Вашингтоне серьезно воспринимают угрозы Москвы "нейтрализовать" базу противоракетной обороны в польском городе Редзиково. Впрочем, США все равно будут непоколебимы по поддержке ЕС.

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Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям Джон Кирби во время брифинга в понедельник, 25 ноября. Он отметил, что нужно быть всегда уверенным в том, что американские войска на европейском континенте находятся в безопасности.

"Такие угрозы должны восприниматься серьезно, и мы это делаем. Какими бы безрассудными и безответственными они ни были, мы воспринимаем их серьезно", - сказал Кирби.

В то же время он добавил, что позиция президента США Джо Байден относительно безопасности американских войск в Европе непоколебима.

"И, что не менее важно, мы очень серьезно относимся к нашим обязательствам по пятой статье перед нашими союзниками по НАТО. Это непреклонно, и это не изменится", - подчеркнул Кирби.

Напомним, что 13 ноября на севере Польши, в поселке Редзиково, была открыта база противоракетной обороны США Aegis Ashore. На что Российская Федерация пригрозила Варшаве "потенциальным поражением"

Россия пригрозила возможным ударом по американской базе противовоздушной обороны, расположенной на севере Польши. В Кремле отметили, что этот объект уже включен в список приоритетных целей для российских военных

Как сообщал ранее OBOZ.UA, угроза войны между Россией и НАТО, в том числе Польша – абсолютно реальна, о том, что РФ вынашивает такие намерения, в свое время сигнализировал и российский диктатор Владимир Путин, и глава МИД РФ Сергей Лавров. И то, как скоро эта война начнется, зависит от способности союзников подготовиться к отражению российской злости.

Напомним, ранее в Польше высказались о возможности сбивания ракет и дронов над Украиной. Соседняя страна, входящая в НАТО, не будет сбивать пролетающие над Украиной российские средства воздушного поражения, ведь польская "ответственность за защиту неба союзников определяется границами" Польши.