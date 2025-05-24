Результат опыта войны в Украине: польские военные показали, как строят фортификации на границе с Россией. Фото

В Польше продолжается реализация проекта "Восточный щит", который предусматривает строительство укреплений на границе с Беларусью и Россией. Военные показали участок инженерного заграждения на польско-российской границе, а именно в селе Рутка (гмина Барцяны Кентшинского повета).

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Об этом сообщили на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Польши в Х, а также в RMF24.pl. Заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского генерал-лейтенант Станислав Чоснек рассказал о программе "Восточный щит".

"Проект является многогранной программой, включающей системы разведки, предупреждения, обороны, мобильности и контрмобильности", – сказал он.

Чоснек отметил, что ситуация с безопасностью в регионе значительно ухудшилась. Именно поэтому Польша играет на опережение, начав оборонную подготовку гораздо раньше, и реализует национальную программу "Восточный щит".

"Мы представляем здесь живой организм, который является еще одной строительной площадкой элементов "Восточного щита". Все, что вы можете увидеть поблизости, является результатом нашей концептуальной работы, но, прежде всего, опыта войны в Украине", – добавил военный.

По его словам, польские военные сотрудничают со всеми государственными учреждениями и местными органами власти, а также с министерствами сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровизации.

Как сообщал OBOZ.UA, год назад Польша начала строительство фортификационных сооружений на границе с Беларусью. По словам премьер-министра Дональда Туска, такое решение было принято в связи с давлением со стороны режима диктатора Александра Лукашенко.

До конца июля 2025 года Польша может установить электронное заграждение на границе с Беларусью. Монтаж электронного барьера на реке Буг в Люблинском воеводстве уже продолжается.

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