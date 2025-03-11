Путин стремится дестабилизировать Молдову: Макрон предупредил Санду о коварных планах РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу в Париже с президентом Молдовы Маей Санду. Он осудил откровенные попытки государства-агрессора России дестабилизировать ситуацию в этой стране.

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На брифинге после переговоров с Санду в понедельник, 10 марта, Макрон напомнил, как российские БПЛА во время атак на Украину нарушают воздушное пространство Молдовы, а также, как Москва пытается подорвать демократические институты страны. Его слова процитировал Укринформ.

"Молдова, чье воздушное пространство регулярно нарушается российскими беспилотниками и ракетами, также вынуждена противостоять все более откровенным попыткам России дестабилизировать ситуацию, направленную, в частности, против демократических институтов страны", – сказал президент Франции.

Макрон пообещал, что Париж поможет Кишиневу, находящемуся на переднем крае российской угрозы, повысить устойчивость к иностранному вмешательству.

"В течение трех лет ваша страна несет на себе все бремя человеческих и экономических последствий агрессивной войны России против Украины", – сказал президент Франции.

Он подтвердил непреклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах международно признанных границ и пообещал сопровождать ее в реализации европейского курса.

"Совсем недавно Россия снова прибегла к энергетическому шантажу, пытаясь ослабить экономику Молдовы, а также спровоцировать кризис в Приднестровье. Как это часто бывает, Москва создает кризисы только для того, чтобы утверждать, что она хочет помочь решить их на своих условиях и продвигать свои собственные интересы", – констатировал Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Молдовы Мая Санду не приняла аккредитационные грамоты российского посла в Кишиневе Олега Озерова из-за пренебрежительных заявлений российских чиновников о стране. Государство-агрессор РФ потребовало объяснений и вызвало "на ковер" посла Молдовы в России Лилиана Дария.

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