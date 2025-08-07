Сегодня Лукашенко проводил совещание со своими силовиками и конечно с участием действующего и предыдущего руководителя КГБ РБ.

Основной лейтмотив: "Жутко и агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи, Польша и страны Балтии". (с)

Ну в принципе ничего нового вроде бы и не услышали, но Лукашенко был действительно разнервничался, на нем в буквально смысле не было лица.

Тезисы читает с карточек, речь заторможенная, и как мне показалось, руки дрожали.

А знаете, что интересно?

После такого зачитывания с карточек, вторая часть его совещания была в обычном стиле, темпе и БЕЗ чтения тезисов с карточек.

Создается впечатление, что эти "карточки" были прямо и срочно переданы из Москвы, для публичного объявления.

Связано ли это с совместными Бил-РФ "учениями"?!

В ближайшее время поймем.