Победа Трампа обогатила самых богатых людей планеты на $63,5 млрд – Bloomberg

После выигрыша республиканца Дональда Трампа на выборах президента США состояние 10 самых богатых людей мира за день рекордно выросло. 6 ноября чистая стоимость активов этих миллиардеров увеличилась на 63,5 млрд долларов.

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Во главе списка – американский предприниматель-изобретатель Илон Маск, самый богатый человек планеты, который активно поддерживал Трампа всю предвыборную гонку. 6 ноября он стал богаче на 26,5 млрд долларов (10,1%). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

После Маска самый большой рост у активов Ларри Эллисона (основателя ІТ-компании Oracle Corporation) и Уоррена Баффета (инвестора, гендиректора холдинговой компании Berkshire Hathaway) – 5,4%.

Третий самый большой процент роста стоимости активов – 3,6% – у Ларри Пейджа и Сергея Брина (оба являются программистами и соучредителями Google).

Джефф Безос (основатель Amazon) получил плюс 3,2%, Стив Балмер (бывший генеральный директор Microsoft) – плюс 2%. Подорожали и активы Билла Гейтса (одного из создателей Microsoft) – на 1,2%.

Только Марк Цукерберг (основатель Meta Platforms) и Бернар Арно (президент группы компаний Moët Hennessy – Louis Vuitton) не стали богаче после победы Трампа. Состояние Цукерберга осталось прежним, а у Арно снизилось на -1,6%.

В целом, по оценкам Bloomberg, общие показатели продемонстрировали самый большой дневной прирост с 2012 года.

"Большая часть прибыли для сверхбогатых людей сводится к росту акций США, что подчеркивает ставки на то, что Трамп по возвращении в Белый дом будет реализовывать программу, благоприятствующую снижению налогов и уменьшению регулирования", – объяснили журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 ноября стало известно, что Трамп одержал победу на выборах в США. Республиканец набрал 270 голосов выборщиков, необходимых для победы.

– После объявления о победе Трампа букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли он прекратить войну в Украине в течение 90 дней после вступления в должность. Пока ставки колеблются в диапазоне от 36 до 56%.

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