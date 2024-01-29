"Обсуждали с командой": премьер Грузии Гарибашвили заявил об отставке

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, которого обвиняют в пророссийских взглядах, объявил о решении пойти в отставку. Его пост может занять глава симпатизирующей России правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

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О сложении полномочий Гарибашвили заявил на брифинге 29 января. "Я хотел бы сообщить общественности о решении, которое мы обсуждали с командой. Сегодня я покидаю должность премьер-министра", – сказал он.

Обсуждалась возможность, чтобы действующий глава правительства остался на должности до лета, когда начинается избирательная кампания. "Но я решил принять это решение сейчас. Важно, чтобы следующий премьер-министр вовремя представил свою команду и сформировал новое правительство", – заявил политик и пожелал преемнику удачи.

Гарибашвили утверждает, что он "четко служил стране, бескомпромиссно защищал интересы страны и народа" и гордится результатами.

Напомним, что Гарибашвили впервые стал премьером Грузии в 2013 году, однако 30 декабря 2015-го подал в отставку. Тогда его заменил Георгий Квирикашвили

Второй раз политик получил кресло премьер-министра 22 февраля 2021 года. До этого он возглавлял оборонное ведомство Грузии.

Местные СМИ писали, что Гарибашвили покинет пост, еще до официального брифинга. В правящей партии утверждали, что все разговоры на эту тему – это якобы спекуляции. Также журналисты сообщали, что премьеру предложили занять должность главы пророссийской партии "Грузинская мечта".

В итоге Гарибашвили 29 января подтвердил это. Нынешний руководитель партии Ираклий Кобахидзе станет кандидатом на пост премьера.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее представители "Грузинской мечты" инициировали отстранение президента страны Саломе Зурабишвили из-за зарубежных поездок без разрешения правительства.

– 18 октября в парламенте Грузии состоялось голосование об импичменте. Необходимого количества голосов не набралось.

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