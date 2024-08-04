Я ошибался, утверждая "Израиль действует вопреки воле США", ведя свои региональные войны. На самом деле Нетаньяху делает не просто "вопреки", а во зло Соединенным Штатам.

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Это признал даже президент Байден: США пытались договориться с террористическими группировками о перемирии, и именно в завершение соглашения Иерусалим уничтожил одного из лидеров ХАМАС.

Зная о переговорах, израильтяне не сообщили американцам о намерении убить высокопоставленного хамасовца, хотя Байден принимал Нетаньяху в Белом доме всего за несколько дней до этого.

Лидер США надеялся, что переговоры финализуют нынешнюю стадию арабо-израильского конфликта, а операция в Тегеране рискует спровоцировать значительно более широкую региональную войну.

Похоже, "[не]хорошая война" Иерусалиму интереснее, чем "плохой мир".

Кстати, Байден уже сомневается, что Пентагону удастся так быстро мобилизовать силы на защиту Израиля, как в прошлый раз.

ФОТО The New York Times: Во время июльской встречи в Белом доме Байден настаивал на скором завершении соглашения о прекращении…