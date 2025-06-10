Одна людина ставиться до уряду як до компанії. Інша вважає уряд своєю компанією. Кожен, хто працював у Кремнієвій долині, знає, кого обрати. Щоб досягти результатів, сучасне управління повинно перемогти середньовічне правління.

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Конфлікт між Ілоном Маском і Дональдом Трампом прокотився світом. Він має бути принизливим для тих у Кремнієвій долині, хто підтримав президента, сподіваючись, що він "зменшить" федеральний уряд. З відстороненням Маска зникла і будь-яка надія на дисциплінований підхід до управління США та їх бюджетом. Маск має рацію: бюджет Трампа — це ганьба.

Я відчуваю більше, ніж просто співчуття до Маска. На відміну від інших, я не вірю, що він вв’язався в цю боротьбу заради особистої вигоди чи щоб вибити контракти для своїх компаній. Як і багато хто, він розчарувався в Демократичній партії, яка втратила орієнтири, занапастила Каліфорнію, а її лідер, Джо Байден, дозволив марнославству перемогти доброчесність. На жаль, Маск помилився у своїй оцінці характеру людини, з якою зв’язав свою долю.

Маск знає, що потрібно для керування величезною імперією з мінімальними втратами. Незважаючи на свою ексцентричність, одержимість потомством і запальність, він — найвидатніший бізнес-будівничий свого покоління. Він самотужки проклав шлях до глобальної електрифікації автотранспорту, а завдяки SpaceX (та її похідному проєкту Starlink) затьмарив NASA, пообіцявши змінити світову комунікацію.

Але уряд — це не компанія. І хоча Маск має рацію у своїй критиці роздутого федерального апарату, задушливого регуляторного клімату та нестійкого фінансового становища США, він не зрозумів головного: Трампа більше цікавила стрічка щоденних новин, ніж реформи. Маск — революціонер, президент — монарх.

Маск також недооцінив, наскільки рішуче кабінет Трампа, його радники і всі, на кого він націлився, були готові боротися з ним. Він був чужаком. Вони — мешканці "болота".

Для порівняння: у Трампа немає ані ділової хватки Маска, ані здатності зосереджуватись. Від моменту інавгурації він керує державою так само, як своїми бізнесами — накопичуючи гори боргів і зраджуючи працівників, залишаючись при цьому неушкодженим.

Поки Маск йшов у лобову атаку на державну систему, Трамп займався "високими" справами — захопленням Центру Кеннеді, спробами звільнити керівника Національної портретної галереї, перейменуванням військових баз і кораблів, спустошенням державних бібліотек, плануванням власного параду на день народження і, що найголовніше, забезпеченням собі літака, гідного паші.

Який результат зустрічі будівничого компаній і середньовічного монарха? Повна протилежність обіцяному: бюджет США роздутий, рівень боргу продовжує зростати, а непомірні відсоткові виплати роблять країну вразливою перед її найбільшими кредиторами — Японією та Китаєм.

На жаль, навіть мінімальні скорочення, на які зважився Дож — як-от урізання зовнішньої допомоги та фінансування "Голосу Америки", — лише послабили позиції США у світі. А всередині країни, через захоплення Трампа тарифами, жоден бізнес в Америці не може планувати далі, ніж до обіду.

А ще — шквал указів, підписаних маркером Sharpie, які, якщо їх не зупинити, зміцнять Китай і ослаблять Кремнієву долину: зневага до наукової строгості, скорочення фінансування досліджень і розробок, скасування університетських контрактів, обмеження віз для найталановитіших іноземних студентів. Це були стовпи грандіозних успіхів самого Маска, а тепер — підґрунтя до руйнування майбутнього Америки.

Поки Маск залишає Вашингтон із зіпсованою репутацією та ураженими бізнесами, родина президента підписує угоди на будівництво нових готелів і полів для гольфу по всьому світу. Членські внески до Мар-а-Лаго, його флоридського притулку, злетіли торік. А сам він наживається на ентузіазмі своїх прихильників через власну скандальну мем-монету, запущену за кілька днів до інавгурації.

Порада тим із Кремнієвої долини, хто пішов за Маском і став на бік Трампа:

Їдьте. Не плекайте ілюзій, що ви інтегруєте криптовалюту у світові фінанси, мінімізуєте регулювання штучного інтелекту, допомагаєте стартапам або захищаєте інтереси Кремнієвої долини. У вас немає впливу. Ви — просто гарматне м’ясо.