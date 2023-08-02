Нельзя глупостями помогать врагу. Это, если говорить о наших недоразумениях, — самое главное. Всё остальное — мелочи.

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1. Не самые важные чиновники Польши и Украины немножко наговорили слегка лишнего. Между родными — бывает. В том числе и между родными странами. Значит — нужно выпить зубровки. Немного — не чтоб окосеть, а чтоб завязался нормальный разговор. Когда страны — сёстры, никакие дурные мужики их не рассорят. Еще Польска не згинела, слава Украине! После общей Победы — выпьем больше. (Выпьем больше — и у нас, и в Польше.)

2. Ходили слухи о неких украинско-Тихановских непонятках. И о Тихановско-Калиновских. Враг (лукавый лукашенко) не дождётся. Не очень далёкие от украинской власти телеблогеры, хоть прямо эту власть и не представляющие, все "тонкие" темы легко и спокойно в прямом эфире с уважаемой Светланой Георгиевной прямо и "перетёрли". Включая Тихановско-Калиновскую тему. Всё будет нормалёк. Жыве Беларусь, и опять же — слава Украине!

3. Ну, типа, гонец от Салливана пошушукался с кем-то из-под путина, и те ему сказали, что пуйло, мол, даже на "почётную ничью" не согласится, потому как ему нужно сразу всё — и Крым, и весь украденный Юг, и Донбасс. Никаких, дескать, компромиссов. Ну и х*р с ним, с путиным. Никто ему ничего всерьёз и не предлагал. В том числе и США.

Может, лично гонец что и думал, так гонец пусть не гонит: его просто использовали для очередного американского компромисс-блефа, как уже было в начале года. Сейчас US снова блефанули-намекнули о возможном на что-то согласии, получили отлуп и поняли: пуйло невменяемо. Таки так.

Разведка, конечно, докладывала и раньше, но некоторые решили проверить. Проверили. Убедились. Таки оно конченое. Значит — надо это у*бище менять и долго с ним не возиться. Никакой зрады, просто был очередной замер. Диагноз: неизлечимо. Придётся усыпить. Сделаем Америку великой (только без всяких трампампам), и, конечно, слава Украине!